　31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円高の5万1540円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては214.39円高。出来高は1万4141枚だった。

　TOPIX先物期近は3326.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIX現物終値比25.71ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51540　　　　　 +80　　　 14141
日経225mini 　　　　　　 51550　　　　　 +90　　　240035
TOPIX先物 　　　　　　　3326.5　　　　 +16.5　　　 19212
JPX日経400先物　　　　　 30115　　　　　+205　　　　1865
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　+2　　　　 805
東証REIT指数先物　　売買不成立

