日経225先物：31日夜間取引終値＝80円高、5万1540円
31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円高の5万1540円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては214.39円高。出来高は1万4141枚だった。
TOPIX先物期近は3326.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIX現物終値比25.71ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51540 +80 14141
日経225mini 51550 +90 240035
TOPIX先物 3326.5 +16.5 19212
JPX日経400先物 30115 +205 1865
グロース指数先物 703 +2 805
東証REIT指数先物 売買不成立
