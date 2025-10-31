「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

戴冠の準備を着々と整えている。皐月賞３着、ダービー２着とタイトルへあと一歩のマスカレードボールは３０日、美浦坂路で３頭併せ。Ｇ１馬の僚馬ソールオリエンスに首差遅れたものの、豪快なフットワークで食らいつき、好仕上がりをアピールした。現在３年連続で優勝馬が収まっている幸運の７番ゲートから、絶好調ルメールとともにＶロードを駆け抜ける。

雪辱を果たすための態勢は整った。マスカレードボールは美浦坂路で３頭併せ。先行したツルマウカタチ（４歳２勝クラス）を直線半ばで一瞬にしてかわし去ると、後ろから勢い良く並んできたソールオリエンス（５歳オープン）との勝負。ラストで首差遅れたものの、年長のＧ１馬を相手に豪快なフットワークで食らいついてみせた。

タイムは４Ｆ５３秒２−３７秒６−１１秒８。見届けた手塚久師は「最終追いはダービーの時と同じような時計で、騎乗した嶋田君も随分と褒めてくれた」と納得の様子。１週前追いでは初コンビを組むルメールに騎乗してもらい準備を整えてきた。「（１週前は）ルメールさんに理解してもらうことだった。ジョッキーも情報を仕入れていて、身構えていたようだけど、大丈夫と喜んでいた」と手応えは十分だ。

春は皐月賞３着、ダービー２着とあと一歩に終わった。指揮官は「現状の力を出して、中身もいい内容」と悔しさはあるものの不満はない。夏場は宮城県の山元トレセンでリフレッシュ。「気持ちが強くて乗り手に従順じゃなかったけど、夏を越して和らぎ、完成形に近づいてきた」と精神面の成長を喜んでいる。

運も向いてきた。枠順は目下３年連続Ｖの７番ゲート。大村助手は「真ん中でちょうどいい枠だと思います。スタートも五分で出られるし、相手を見ながらいい位置を取れる。縁起もいい枠ですね」とニッコリ。悲願のＧ１Ｖへ全てが整った。