¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÅÏÊÕÅí¡¡¾åÃ«º»Ìï¤È¤Î£²´§Àï¤ËÊ£»¨¿´¶¡Ö»ä¤¬¾å¤Ê¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¸«¤»¤Ê¤¤ã¤Ê¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÅÏÊÕÅí¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡õ£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¸¡Ë¤È¤Î£²´§Àï¡Ê£±£±·î£³Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°¾¥Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤º¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¤Ï¡¢£²£¶Æü¤ÎÀÅ²¬Âç²ñ¤«¤é¸íÇú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÁ°¾¥Àï¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤¬°¤¤¡£¤¿¤À¤·¤Ð¤é¤¯Àï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´Ö¤Ë¾åÃ«¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£¤Ç¤âÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¤òÀ©¤·¤¿»ä¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¾åÃ«¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¶»¤òÂß¤·¤¿¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥¯¥¨¥¹¥È¡Ê£Ñ£Ñ¡Ë»þÂå¤Ë¤Ï¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¡££²£°£²£³Ç¯£²·î¤Ë¤ÏÅö»þ¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¾åÃ«¤ËÄ©Àï¤·ºÇÂ¿ËÉ±ÒµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¾åÃ«¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¤Æ¤ë¡££Ñ£Ñ¤Î»þ£Á£Ú£Í¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÎÓ²¼»íÈþ¡¢¾åÃ«¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¿¥´¥Ã¥Ç¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿»þ¤âÉé¤±¤Æ¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¤ÎºÇÂ¿ËÉ±Ò¤âÈ´¤«¤ì¤Æ¡£»ä¤¬µîÇ¯´¬¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò¤â¾åÃ«¤Ï°ìÈ¯¤Ç¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾²ù¤·¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£º££²´§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åÃ«¤òÄÙ¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¾å¤Ê¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¸«¤»¤Ê¤¤ã¤Ê¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÃç´Ö¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¦¼Ô¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î£´Æü¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾åÃ«¤Î¡Ö£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Ç¤ÏÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤À¡£¡Öµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£»ä¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é»ä¤¬¥É¡¼¥à¤ÇÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥ÈÀï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¾åÃ«¤Ë¤ÏÊÌ¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÌÜ¤ò¤®¤é¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡£²´§²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÎ¾²¦ºÂÀï¤ò¹Ô¤¦³Ð¸ç¤À¡£¡Ö¾åÃ«¤Ï£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç¤Ï¤ª¾þ¤ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤Î»ç¤Î¥Ù¥ë¥È¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£»ä¤ÏÎ¾Êý¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÇËÉ±Ò¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥â¥Í¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤Í¡£¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡£»ä¤ÏË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥Á¤¬ÃÄÂÎ¤ÎÄºÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£