¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¡Ê£±£±·î£³Æü¡¢»¥ËÚ¡¦¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»¥ËÚÂç²ñ¡Ë¤Ç²¦¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÂç¿¹ËÌÅÍ¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢µÜ¸¶¤«¤é¼õ¤±¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢ÄÌ¾Îà¥ß¥ä¥Ï¥éá¤ÎÆâÍÆ¤òÂçË½Ïª¡£¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¸å¤Î¶ÄÅ·Í×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ËÌÅÍ¤Ï£²£²Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇµÜ¸¶¤ò½±·â¤·Ä©ÀïÉ½ÌÀ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·²¦¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤²¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åµ·¿Åª¤Ê¡ØÀèÇÚ¤«¤é¹¥¤«¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡Ù¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ËÌÅÍ¤Ë¤è¤ì¤Ðà¥ß¥ä¥Ï¥éá¤ÏÆ»¾ìÀ¸»þÂå¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡ÖµÜ¸¶·òÅÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌµ»ë¡£²¶¤¬¥Ü¥Ã¥Á¡ÊÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤ò¥¢¥¤¥Ä¤Ïºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È°Å¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£µÜ¸¶¤Ï½êÂ°Áª¼ê¤È¤Î¿©»ö²ñ¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ø¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¡¢ËÌÅÍ¤òà¤Î¤±¤â¤Îá¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡µï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿ËÌÅÍ¤ÏÈ¿ÂÎÀ©Â¦¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏËÌÅÍ·³¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÏÀß¡£¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¤È¤Î¹çÆ±¥Á¡¼¥à¡Ö£Ç¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¿´¤Î¤è¤ê½ê¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·µÜ¸¶¤Î£³´§Ã¥¼è¤ÇºÆ¤ÓÆ®»Ö¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤¬¿¿¤óÃæ¤Ç£³´§¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡£²¼¹î¾å¤Î¶Ç¤Ë¤ÏµÜ¸¶¤ÎàÁª¼ê²ñÄ¹ÂàÇ¤á¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¡Öº£Á´ÆüËÜ¤¬°ì´Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ë²¶¤Ë¤À¤±ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÁ´Áª¼ê¤Ëµ¤¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
à¥ß¥ä¥Ï¥éá¤ÏËÜÅö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡£Á´ÆüËÜ¤ÎÆâÉô»ö¾ð¤È±¢¼¾¹Ô°Ù¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤¬µÜ¸¶¤ÏÌÌÅÝ¸«¤Ï¤¤¤¤ÃË¡£¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ø½¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¡ÙÃË¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎàÉå¤Ã¤¿¤â¤Îá¤ÎÂåÉ½¤¬Âç¿¹ËÌÅÍ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£»¥ËÚ·èÀï¤Î¹ÔÊý¤ä¤¤¤«¤Ë¡£