【モデルプレス＝2025/10/31】女優の深田恭子が、2026年カレンダー（講談社）を11月27日に2種同時発売することが決定した。

◆深田恭子、2026年カレンダー決定


つぶらな瞳、眩しい笑顔。いくつになっても変わらない日本の美のアイコン・深田と1年間を過ごせるカレンダーに。愛犬を愛おしそうに抱える心温まるカットから胸元があらわになった大胆なカットまで、最新の深田の多彩な表情を収録した。

◆深田恭子「FRIDAY」2年ぶり表紙登場


さらに、10月31日発売の「FRIDAY」（講談社）では2年ぶりとなる表紙・巻頭グラビアに登場。カレンダーに収まりきらなかった未収録カットが掲載される。（modelpress編集部）

