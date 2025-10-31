【フェイクマミー 第4話】薫、“ニセママ”バレのピンチに竜馬現れる
【モデルプレス＝2025/10/31】女優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時〜）の第4話が、31日に放送される。
【写真】波瑠、素肌眩しいノースリーブ姿
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
いろは（池村碧彩）の担任教師・智也（中村蒼）にとうとう“ニセママ”とバレてしまい、追及される薫（波瑠）。絶体絶命のピンチかと思いきや、そこへ竜馬（向井康二）が現れ…。
柳和学園では、保護者主催で模擬店を開く特大イベント“ファミリーデー”に向けて、薫が玲香（野呂佳代）と激しい議論を繰り広げていた。さゆり（田中みな実）が間に入ってその場はなんとか収まるものの、依然として模擬店のアイデアは出ないまま。
その話を聞いた茉海恵（川栄李奈）は、フレッシュジュースのお店を開けばいいと提案。さらに薫の妹と偽り、いろはと一緒にファミリーデーへの参加を決めるのだった。しかし、そこで茉海恵は思わぬ人物と遭遇することになり…。
