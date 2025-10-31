31ÆüÌë¤Ï´ØÅì¤Ê¤É¤Ç±«É÷¶¯¤Þ¤ë¡¡¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤ËÃí°Õ¡¡11·î1Æü¤ÏËÌÆüËÜ¤ÇÂç¹Ó¤ì
º£Æü31Æü¤«¤éÌÀÆü11·î1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¡£º£Æü31Æü¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢À¾¤«¤é±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ìë¤Îµ¢Âð»þ´Ö¤ÏÆÃ¤Ë´ØÅì¤Ê¤É¤Ç±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²£²¥¤ê¤Î±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀÆü11·î1Æü¤ÏËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËË½É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
À¾¤«¤é±«¤ÎÈÏ°Ï¹¤¬¤ë¡¡Ìë¤Îµ¢Âð»þ´Ö¤Ï´ØÅì¤Ê¤É¤Ç±«É÷¶¯¤Þ¤ë
º£Æü31Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÜ½£Æî´ß¤òËÌÅì¤Ø¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´¹ñÅª¤ËÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÌÀÆü11·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü11·î1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â
Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÌÀÆü11·î1Æü¤ÎÌë¤Ë¤ÏÀéÅç¶á³¤¤Ø¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£1Æü¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢Âç¹Ó¤ì¤äÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
11·î1Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®(ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®)¤Ï¡¢
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡¡¡25¥á¡¼¥È¥ë¡¡(35¥á¡¼¥È¥ë)
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡28¥á¡¼¥È¥ë¡¡(40¥á¡¼¥È¥ë)
11·î1Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡¡¡6¥á¡¼¥È¥ë
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡7¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡5¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï¡¢Ë½É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¹âÄ¬¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
31Æü6»þ¤«¤é11·î1Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡120¥ß¥ê
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡150¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢1Æü6»þ¤«¤é2Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡120¥ß¥ê
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡100¥ß¥ê
ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï31Æü¤«¤é1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï1Æü¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤Î»þ¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£