À¾Éð°éÀ®¥É¥é£¶¡¢¾åÃÒÂç¡¦ÀµÌÚÍªÇÏ¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥àÄÌ¤¤ÊüÂê¤ÎÆÃÅµ¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾åÃÒÂç¡¦ÀµÌÚÍªÇÏÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥àÄÌ¤¤ÊüÂê¤ÎÆÃÅµ¤ÇÂÎÎÏ¤òËá¤¡¢°éÀ®¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¸¥à¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¡È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÄÌ¡É¡£ÆþÃÄ¸å¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥àÄÌ¤¤ÊüÂê¤Î¸¢Íø¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È»×¤ï¤ÌÆÃÅµ¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶èÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿£±£µ£³¥¥í±¦ÏÓ¡£ÁÏÉô£±£°£¹Ç¯¤ÎÆ±¹»ÌîµåÉô½é¤È¤Ê¤ë£Î£Ð£Â¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ë¡ÖÄ¾ÀÜ¡Ê¥¹¥«¥¦¥È¤È¡Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÅìÅÔÂç³Ø£³Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤¬¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÏÉÔºß¡£¹â¹»»þÂå¤òÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¤Ç²á¤´¤·¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷ÏÈ¤ÇÆ±¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÀµÌÚ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ°²è¤ÇÅêµå½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤ÉÆÈ³Ø¤ÇÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£½©¸µ¹¨ºîµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï¡ÖÆÈ³Ø¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ë¤Î¤¬¶Ã¤¡£¡Ê¥×¥í¤Î¡Ë´Ä¶¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢¿¤Ó¤·¤í¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬Âç»ö¡£µÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´ÉôµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿Ì¤´°¤ÎÂç´ï¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¡È¥´¡¼¥ë¥É¡É¤Ëµ±¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊËÌÂ¼¡¡Í¥°á¡Ë