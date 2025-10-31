「怖すぎる」週1勤務・月収2万円なのに責任が重すぎる　管理職レベルの仕事を求められ退職決意した女性

パート勤務だからといって、必ずしも責任が軽いとは限らない。中には、給与に見合わない過度なプレッシャーに苦しむ人もいるようだ。

関東在住の40代女性は、ペットショップの販売員としてパートで週1回勤務している 。家庭の事情もあり、給与は「せいぜい2万円行ったら良いくらい」だという 。

当初、会社側とは「勤務が少ないからあまりたくさんの仕事は出来ない」と話し、その旨了解が出ていた。つまり合意があったのだが、実態は大きく異なっていたようだ。（文：篠原みつき）

顧客からのクレームを相談しても放置される

女性は「任される仕事は管理職レベル」だと嘆く。少ない勤務時間にもかかわらず、

「売上が立たないとしつこく詰められ、納品時に確認が出来ない物が後に不良品と分かった時の責任も負わされる」

と、過度なノルマや責任を押し付けられている状況を明かした。たとえ週1回でも、ペット用品の仕入れや商品の搬入に関わっていたのだろう。しかしあまりに理不尽だ。

さらに、トラブル発生時の緊急対応も体制が機能していない。

「顧客からのクレームを相談しても社長レベルまで大ごとになるまで放っておかれる」

というのだ。これでは安心して働けるはずがない。女性は「もう怖すぎるので近々退職します」と書き、職場に見切りをつけているようだ。

