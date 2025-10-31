◆ゴールデンイーグル（１１月１日、オーストラリア・ランドウィック競馬場・芝１５００メートル）

１着賞金５２５万豪ドル（約５億１０６０万円）を誇るゴールデンイーグルは１１月１日、オーストラリア・ランドウィック競馬場の芝１５００メートルで行われる。今年は日本からパンジャタワーが参戦。深澤朝房オーナーがスポーツ報知のインタビューに応え、馬主としてのこだわり、今後に描くプランなどについて大いに語った。（取材・構成＝坂本 達洋）

―今回の遠征を決断した経緯を教えてください。

「もともとＮＨＫマイルＣから（３歳馬で出走資格のある）ゴールデンイーグルへ向かおうと決めていました。その理由はパンジャタワーにとって、１５００メートルがぴったりということからです。馬に合った番組を選ぶにあたって、スプリンターズＳで見たかったというファンの方も多かったそうですが、そこは４、５歳になっても出られますからね」

―１着賞金５２５万豪ドル（約５億１０６０万円）という高額賞金レースで、２３年にはオオバンブルマイが勝利と、日本調教馬が結果を残しています。

「実は去年、東京馬主協会の研修旅行でオーストラリアに行き、ランドウィック競馬場も下見していました。昨年まで開催されていたローズヒルガーデンズ競馬場と比べてコーナーが回りやすく、直線も長い。それにフルゲートが２０頭立てから（日本で経験している）１８頭立てになるのもいいです。そしてパンジャタワーの目標は、ちょっと違うところにありまして、今年の３歳馬で１年間の獲得賞金１位を狙っているのです」

―そのような視点は気がつきませんでした。

「私は毎年、目標を作ってやっています。去年は勝率１９・２％、連対率３８・５％で馬主のなかで一番と言える成績でした。私はどちらかと言うとデータ派で、今年は１走あたりの賞金にこだわることにしました。凱旋門賞よりもゴールデンイーグルの方が１着賞金が高く、今年の獲得賞金でパンジャタワーがクロワデュノール（４億２１６６万７６００円）を超えることもできるわけです」

―ゴールデンイーグルのステップにキーンランドＣを選ばれた理由と結果への評価は？

「これも最初から決めていました。（マイルの）京成杯ＡＨよりも１２００メートルを使った方が、スピードが求められるオーストラリアの競馬に対応しやすく、右回りやスピード競馬を経験させるために札幌のスプリント戦を使いました。結果は楽勝でしたね。松山弘平騎手にはＮＨＫマイルＣと同じように『大外一気で乗ってください』と指示を出しました。外に出せさえすれば、勝てる力がある馬ですから」

―ＮＨＫマイルＣは大外一気の鮮やかな勝ちっぷりでした。

「とにかく距離損があっても大外を回してくださいと伝えて、その通りのレースをしてくれました。栗東・ＣＷコースの１週前追い切りが６ハロン７７秒４―１１秒１の一番時計で、東京コースも京王杯２歳Ｓ・Ｇ２で勝っていました。橋口調教師から『（ファルコンＳの次は）葵Ｓでどうですか』と提案されていましたが、Ｇ１でも十分に勝算があると考えました。ファルコンＳ（４着）のような不利がなければ、勝てると思っていました」

―豪州へは特別にチャーター機を用意されたとうかがいました。

「費用は普通の貨物便の約２倍以上かかります。本来なら３０時間以上かかる輸送の負担を減らすこと（約１０時間に短縮）ができたわけで、馬のためには理にかなったことです。また、チャンピオンヒルズ（滋賀県大津市）に輸出検疫施設（今年９月完成）を作っていただきまして、大変感謝しております。“パンジャタワー・ファースト”の考えで、私の理念は要するに馬のためにやるべきことには手を打つということです」

―将来的な展望もお聞かせください。

「来年はサウジアラビアの１３５１ターフスプリントを１戦目として考えて、サウジに行かない場合は高松宮記念に行こうと思います。そこから安田記念に向かい、秋はブリーダーズＣマイルを目標に考えています。全て松山弘平騎手で行く予定です。私は彼に絶対的な信頼を寄せていて、本人からも引退するまで乗せてもらいたいという希望を聞いています。良い結果を期待しています」

◆深澤 朝房（ふかさわ・ともふさ）１９５９年、山梨県生まれ。６６歳。２００８年にＪＲＡの馬主資格を取得。東京馬主協会常務理事。日本馬主協会連合会（ＪＯＡ）理事。２３年に設立した（株）Ｄｅｅｐ Ｃｒｅｅｋの代表オーナー。大学入学と同時に不動産を研究し、２４歳で創業。現在は株式会社サンフェル代表取締役で、日本で唯一の「不動産ソムリエ」として活躍する。大相撲の横綱・大の里＝二所ノ関＝の東京後援会会長も務める。

◆ゴールデンイーグル ２０１９年に創設された高額賞金レース。南半球産の４歳（北半球産は３歳）限定レースで、芝１５００メートルで争われる。昨年までローズヒルガーデンズ競馬場で開催されていたが、今年からランドウィック競馬場が舞台に。日本調教馬は２３年にオオバンブルマイが優勝。昨年はアスコリピチェーノ（１２着）とコラソンビート（２０着）が参戦した。重賞の格付けはない。