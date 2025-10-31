フリースタイルスキー男子モーグルの２２年北京五輪銅メダリストで、３月の世界選手権を制した堀島行真（２７）＝トヨタ自動車＝が３０日、都内で取材に応じ、３度目の出場を目指す２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンへ「（経験を積んだ）２８歳で迎える五輪で金メダルを目指す。このチャンスを生かしたい」と宣言した。

新種目のデュアルモーグルとの２冠を目指し完成度で勝負するという。昨季は、過去に成功者が少ない高難度の空中技コーク１４４０（軸をずらした４回転）をライバルより先に投入。３月の世界選手権決勝で組み込んで８年ぶり制覇に生かした。１００本滑って習得した“切り札”は、今オフは他国も力を入れていると考え、拠点のノルウェーで５０本を目標に特訓。「８５％の確率でいいジャンプができている」と自信を深めた。

銅メダルだった北京五輪の前はＷ杯９戦中９度の表彰台と成功率は１００％だったことを引き合いに出し、「五輪までの優勝回数が五輪金の確率」とそろばんをはじいた。１２月７日のＷ杯開幕戦（フィンランド）から狙う。２２年北京五輪後に元女子代表の輝紗良さん（２５）との結婚を発表し、第１子を授かった。「家族が支え。結果で応えたい思いがある」と強い決意を持って挑む。（宮下 京香）