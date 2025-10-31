◆男子プロゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズ・カップ ▼第１日３０日、千葉・成田ヒルズＣＣ、賞金総額１億５０００万円（優勝３０００万円）、観衆９０８人

ツアー未勝利の新村駿（２５）＝サンプロ＝が７バーディー、３ボギーの４アンダー６７をマークし、トップと１打差の５位発進を決めた。中島啓太、平田憲聖、蝉川泰果と同じ２０００年度生まれのミレニアム世代が現状打破へ頼ったのは「チャットＧＰＴ」。客観的なアドバイスを参考に、初シード獲得へ浮上を図る。吉田泰基（２７）＝東広野ＧＣ＝、今平周吾（３３）＝ロピア＝ら４人が５アンダーで首位に並んだ。

最終１８番をバーディーで締めた新村の笑顔が、秋空に映えた。右林からの第２打をピンそば４メートルに運び、決めきった。「しっかり振り切ったらチャンスについてくれてラッキー。キャディーさんと『これが入ったら今日は１００点だね』と話していたら、それも入ってくれた」。３連続バーディー発進でつかんだ流れを離さず、１打差で発進した。

最終予選会（ＱＴ）５位の資格で今季開幕を迎えた。１７試合に出場し予選突破は３回だけ。賞金ランクは９１位と低迷中だ。現状打破へ、チャットＧＰＴに相談した。人間だと情が入るが機械は違う。客観的な意見がほしかったからだ。

「プロゴルファー新村駿はどんな選手ですか？」

「新村駿選手は距離はボチボチですが、アプローチとパターを向上させればもっとよくなります」

「僕が新村駿です。どうすれば上に行けますか」

重ねて聞いたところ、ショートゲーム中心の練習メニューを組んでくれた。「新鮮だった。数字のデータだけを見て教えてくれる。『今日の僕のゴルフはどうだった？』って投げたら全力で励ましてくれるし」。優しさに触れることも多い。中島ら同学年の活躍に焦りがあると打ち明けると「あなたのペースで頑張りましょう」と返ってきた。

小学時代はゴルフと並行して極真空手も習い、全国大会で３度優勝した。空手で鍛えた肉体が３００ヤードの飛距離を支えている。石川遼の活躍に「こんなふうになりたい」と、小学４年からゴルフ一本に絞った。今は６５位までに付与されるシード獲得に照準を合わせる。後半戦のリランキングは２０位で、出場資格は降りてこないと諦めていたところに吉報が届いた。「出られないと思ってＱＴ（予選会）の準備をしていた。一度死んだ身。今年の今までのゴルフはいったん忘れて、攻めきれるように頑張りたい」。思考を研ぎすませ、ベストフィニッシュへはい上がる。（高木 恵）

◆ＣｈａｔＧＰＴ（チャットジーピーティー） ＯｐｅｎＡＩが開発した対話型生成ＡＩサービス。２０２２年に公開。人間のような自然な言葉で会話をしたり質問に答えてくれる。

◆新村 駿（にいむら・しゅん）２０００年９月１１日、長野・松本市生まれ。２５歳。日大出。５歳からゴルフを始める。幼い頃は器械体操や極真空手も習っており「運動神経は自信がある」。空手は全国大会で３回優勝。小学４年からゴルフ一本に絞り中学３年の１５年に関東中学優勝。大学４年の２２年にプロテスト合格。ツアー最高位は昨年５月のバイ・ザ・プレーヤーズの４位。１７７センチ、８０キロ。