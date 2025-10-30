本田技研工業株式会社は、「Japan Mobility Show 2025」にて、ハイブリッドモデル「CR-V e:HEV RS BLACK EDITION」を日本初公開した。

同モデルは、1995年の初代モデル発売から30周年を迎え、世界累計販売台数1,500万台超を誇るCR-Vシリーズの最新型であり、日本では今冬の発売が予定されている。黒の加飾を施した日本専用のスポーティかつ上質な特別仕様で、Hondaブースでは市販予定のプロトタイプが展示されている。同イベントへ行かれた際は、実際にご覧になってみてはいかがだろうか。

Hondaは、本日、「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー）」において、「CR-V（シーアールブイ）」のハイブリッドモデルを日本初公開しました。このモデルは、Japan Mobility Show 2025の開催期間中（プレスデー：10月29日～30日、一般公開日：10月31日～11月9日）にHondaブースで展示し、今冬の発売を予定しています。日本での発売に先立ち、新モデルに関する情報を本日、ホームページで先行公開しました。

CR-V e:HEV RS BLACK EDITION（市販予定モデル） CR-V 30周年ロゴ

CR-V先行情報サイト：https://www.honda.co.jp/CR-V/new/

1995年に日本で初代モデルを発売し、今年で30周年を迎えたCR-Vは、グローバルでの累計販売台数が1500万台※1を突破し、現在では約150の国と地域でお客様にご愛用いただいているHondaを代表するグローバルモデルです。

6代目となる新型CR-Vのハイブリッドモデルは、2022年の北米での発売を皮切りに、欧州、中国、東南アジアなどでも販売し、快適な室内空間と「ACCORD（アコード）」のハイブリッドモデルにも採用した新開発の高出力モーターがもたらす力強い走行性能で多くのお客様にご好評をいただいています。

Japan Mobility Show 2025のHondaブースでは、洗練されたスポーティーさと上質さを兼ね備え、内外装に黒の加飾を施した日本専用の「CR-V e:HEV RS BLACK EDITION（イーエイチイーブイ アールエス ブラックエディション）」を展示※2します。

※1 Honda調べ

※2 展示車両は市販予定のプロトタイプとなります

リリース提供元：本田技研工業株式会社