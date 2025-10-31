プロボクシング世界３階級制覇でスーパーバンタム級に転向した中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が３０日、めざましい“肉体改造”ぶりを披露した。

来年に期待される同階級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との一戦をにらみ、バンタム級から上げた中谷。１２月２７日にサウジアラビアで、ＷＢＣ世界同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と転級初戦を行うが、３０日には神奈川・相模原市の所属ジムで、日本同級王者・石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝相手に６回のスパーリングを実施した。

週１度のフィジカルトレーニングを担当する法大スポーツ健康学部教授の泉重樹博士が見守る中、ビッグバンは力強く動いた。井上とタイプの似た強打型の石井が打ち合いを挑んでくると、果敢に応じた。「一瞬で力を爆発させるよう、瞬発系トレを増やして上半身を鍛えています。成長しているとすごく感じる」と中谷。肉体は厚みが増し、手応えは十分。笑顔でマッスルポーズを決めた。

中谷はマッスルポーズを取るのは珍しいが、泉博士は「本人も体が大きくなったと感じていますから。それくらい追い込んでいるということ。下半身、体幹を鍛えてきたが、満を持して、これからは上半身を鍛えるトレーニングも増やしています」と説明。体をぶつけ合った石井は「（与えられる）圧力が変わった。重いスピード、と言うのか、スピードは速いけど、重圧も感じる」と驚いていた。（谷口 隆俊）