今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８回目の優勝を果たすなど大学駅伝界で盤石の強さを誇る青学大。学生３大駅伝で初の栄冠に輝いた２０１２年出雲駅伝が、強豪校としての始まりだった。当時、マネジャーのリーダー・主務だったのが千葉・成東高で国語教諭、陸上部顧問を務めている橋本直也さん（３５）だ。今も続く青学大伝統の日課を生み出した経験や現在の仕事に生きている原晋監督（５８）からの学びなどを語った

× × × ×

“青学カラー”の一端を作り出しのは、珍しい主務だった。選手からの転向が多い中、橋本さんはマネジャーとして陸上部の門をたたいた。将来の夢は教員。「そばで考え方を聞けたら間違いなく将来、プラスになる」と当時、陸上雑誌に載っていた原監督の記事を見て、入学が決まった直後に問い合わせた。

高校までは長距離選手。「肩幅が広いから、絶対に肺は大きい」と原監督に競技続行も勧められたが「チームを支えたい」と強い気持ちを伝え、「変わってんなあ」と言われながらもマネジャーとなった。橋本さんの入学前の０９年、青学大は当時史上最長ブランクとなる３３年ぶりの箱根駅伝出場を果たし、本戦は２２位だった。「次（の目標）はシード権（１０位以内）ですね」と橋本さんが言うと「いや、優勝を目指すよ」と原監督は即答。より魅力を感じた。

チームを変えたいという思いを人一倍強く持ち、入部。今も続く青学大の「今日の一言」は大学入学直後に橋本さんが提案したもの。朝食時に１日１人、名言などの言葉を選んでプレゼンする。選手たちの表現力は上がり「お互いを知れることも大きかった」とチームワークも向上。青学大は１２年、出雲駅伝で学生３大駅伝初制覇と大きな一歩を踏み出した。

現在、大半のチームが利用するＳＮＳを始めたのも橋本さんだ。選手のモチベーションを上げるべく、競技成績などを掲載。「目立ちたがり」という橋本さんの取り組みは大学駅伝界の先駆けだった。４年時の箱根駅伝前の取材会で司会を務めた際は最後に「新しき 年の初めの 箱根路に 今日吹く風は 青嵐かな」と自作の和歌を披露。会場は「シーンとした」と笑うが自身で爪痕を残すことも忘れない、名物主務だった。

青学大での日々は教員生活にも生きている。「当時、もっと選手に踏み込んで話してあげれば良かった」という思いがあるからこそ、「今、生徒に助言をするか迷った時は絶対に言う」。今年３月には「大学受験を頑張っている生徒を後押しするような姿勢を見せたい」と東京マラソンに挑戦。昨年９月から陸上部で一緒に１日１０キロ走るなど地道な鍛錬を重ね、目標の２時間４０分に迫る２時間４２分８秒で走破。背中で見せた。

生徒の前で話す時は「これ、原監督が言っていた言葉だよな」と監督の使っていた「覚悟」を自然と口にする機会が多くなった。「自分が刺さった言葉だからこそ、生徒にも刺さるんだなと思います」。学んできた“青学カラー”の伝統を、これからも生徒たちに伝えていく。（手島 莉子）

〇…原監督は、個性的なマネジャーだった橋本さんを今でもよく覚えている。「国語の先生を目指していただけあって言葉の力を持っている学生でした。よく詩や和歌を披露していましたね」と懐かしそうに話す。現在、陸上部の顧問としても奮闘する教え子に対し「今まで誰もやったことがないような活動をして、千葉県の高校陸上界に新しい風を吹かせてほしい。それが全国に広がれば素晴らしい」とエールを送った。

◆青学大の１２年出雲駅伝ＶＴＲ 大会３回目の出場にして、学生３大駅伝初優勝を飾った。３区を走った大物ルーキー・久保田和真（当時・１年）で首位に立ち、４区の大谷遼太郎（４年）が区間新記録。アンカーでエースの出岐雄大主将（４年）も安定した走りで、当時の“３強”と呼ばれた東洋大、駒大、早大を寄せ付けずに大会新記録（当時）で優勝した。

◆橋本 直也（はしもと・なおや）１９９０年６月１１日、千葉・九十九里町生まれ。３５歳。成東高から２００９年に青学大・文学部日本文学科に進学し、陸上部・駅伝チームのマネジャーとして活躍。３年時から主務を務め、１２年出雲駅伝での学生３大駅伝初優勝を縁の下で支えた。１３年に卒業し、母校の成東高で国語教諭、陸上部顧問を務める。フルマラソンの自己ベストは２時間４２分８秒。

【取材後記】今回の取材で８年ぶりに母校に帰った。私が千葉・成東高に入学した１４年が、橋本先生の新任時代。国語を教わり、陸上部の顧問としてもお世話になった。競技場で橋本先生は当時と同じように、選手たちを真剣なまなざしで指導していた。青学大主務時代と同じように、「目立ちたがり屋」な先生であったように思う。授業が始まる前、急に「見てください！」と自身が青学大時代に取材を受けた陸上雑誌を自慢げに披露。授業開始が遅れることもしばしばあった。私が担当記者になったきっかけの先生でもある。駅伝にあまり興味が無かったが、橋本先生の自慢話に刺激？を受けて１月２、３日はテレビ観戦し、次第に駅伝の奥深さにのめり込んでいった。記者としての箱根への道を作ってくれた橋本先生。感謝しています。（莉子）