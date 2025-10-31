µÈÅÄÂÙ´ð¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡Ö·ëº§¼°¤Þ¤Ç¤Ë£±¾¡¤ò¡×¡¡£³·î¤Ë¸µ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎµÜºê¼ùÎ¤¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ
¢¡¹ñÆâÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥×¡¡Âè£±Æü¡Ê£³£°Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦À®ÅÄ¥Ò¥ë¥º£Ã£Ã¡á£·£±£³£·¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡Áª¼ê²ñ¼çºÅ¤Î¿·µ¬Âç²ñ¤ÎÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼Ì¤¾¡Íø¤ÎµÈÅÄÂÙ´ð¡ÊÅì¹Ìî£Ç£Ã¡Ë¤¬£¶¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤µ÷Î¥¤âÆþ¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥È¤â¤Û¤È¤ó¤É³°¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºÇ½ª£±£¸ÈÖ¤Ç¥Ô¥ó¼êÁ°¤Î£¶¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß£µ¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨£±£¹»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¤Ï£²ÅÙ¤À¤±¤È¡¢°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë¡£Í×°ø¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤´¤¦¡ª¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òµó¤²¤¿¡££³·î¤Ë¸µ¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¤ÎµÜºê¼ùÎ¤¤µ¤ó¤È·ëº§¡££±£²·î¤Ëµó¼°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ëº§¼°¤Þ¤Ç¤Ë£±¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤á¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£±¤«·îÁ°¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Á°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÈ¯Ê³¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏÓ»þ·×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ï¼ó°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢£±£±°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖËèÅÙËèÅÙ¡¢ºÇ½ªÆü¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤¢¤Þ¤êµ¤¤òÄ¥¤é¤º¤ËÅ¬Åö¤Ë¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤À¤±¿¿·õ¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡£½éÍ¥¾¡¤Ø¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¯¡£