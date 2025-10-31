

CDMO事業に力を注ぐ富士フイルム。年内に稼働させるタンクは、すでに「完売」した

富士フイルムが仕掛ける過去最大規模の投資が、いよいよ動き出す。

その舞台は、アメリカ南東部のノースカロライナ州ホーリースプリングス市。涼しげな秋風に揺れる木々を抜けると、真新しい巨大工場が視界いっぱいに広がった。がん治療などで使われる抗体医薬品など、バイオ医薬品の製造を受託する新拠点が、今年ついに稼働する。

総敷地面積は約60万7000平米と、東京ディズニーシー1個分に匹敵。9月下旬に現地で開かれたオープニングイベントでは、工場内部が公開された。

8基ある2万リットルの培養タンクの高さは約7メートル。3階分の階段を登ってようやくタンクの上部がうかがえるほどだ。別棟では追加の8基を建設中で、2028年までに全16基が稼働する予定。年間で最大5000万回投与分の製造が可能となる。

稼働前に「完売」した製造タンク

富士フイルムがCDMO（医薬品開発・製造受託）事業に参入したのは11年。写真フイルム事業からの転換を図る中で、19年にデンマークのバイオジェン製造子会社を約990億円（当時のレート）で買収。大規模設備での受託を本格化させた。

買収を含むCDMO事業への累計投資は1兆円超。今回完成したノースカロライナの新拠点は、ゼロから自前で築き上げたその集大成であり、投資額は約32億ドル（当時のレートで約3800億円規模）。創業91年の歴史でも最大規模で、「社運が懸かったプロジェクト」（富士フイルムOB）なのだ。





年内に稼働するタンク8基はすべて長期契約で埋まり、稼働前に「完売」状態となった。契約先にはジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）グループやリジェネロンなど、欧米の大手製薬企業（メガファーマ）が名を連ねる。J&Jとは30億ドル、リジェネロンとは20億ドルといった内容で、いずれも10年間と長期にわたる契約だ。



2万リットルの培養タンク4基が並ぶ様子。緑のランプが点灯し、試運転中であることを示していた（記者撮影）

通常、製薬企業は工場の稼働実績を重視するため、稼働前に大型契約が成立することは異例中の異例。市場関係者からは「驚いた、というより本当にびっくりした」との声すら聞かれる。

大型受注を勝ち得た背景には、デンマーク拠点で培った実績がある。バイオ医薬品の製造は、わずかな条件のズレが品質に直結するため、工程管理の精度が命。1回のバッチ（製造単位）ごとの結果にブレが大きいとされるが、富士フイルムはバッチ成功率98％超を達成しており、ほぼ完璧に近い水準を示している。

さらに、地政学的な追い風もあった。トランプ政権において薬価抑制策や関税措置が検討される中で、製薬大手は供給拠点をアメリカ国内に戻す動きを強めた。数年前から進めていた大型投資は、この流れを真正面から捉えた格好になった。

CDMO事業で掲げる高い目標

世界市場では、スイスのロンザや韓国のサムスン・バイオロジクスなどが巨額投資で先行する。富士フイルムは売上高ベースでは「2番手群」に属するが、ここから一気に設備を立ち上げ、28年までに製造能力を5倍（23年度比）に増強する計画だ。

新工場の敷地は半分が残されており、需要が高まれば追加投資にも踏み出せる余地はありそうだ。

富士フイルムはCDMOや半導体材料への積極投資をテコに、30年度に売上高4兆円（24年度は3.1兆円）を目指している。かねて富士フイルムの後藤禎一社長は「バイオ医薬品のTSMCを目指す」と話し、CDMO事業には利益を稼ぎ出すキャッシュカウとなることが期待されている。

（山下 美沙 ： 東洋経済 記者）