深田恭子、胸元あらわな大胆ショット…すらりとした美脚も 愛犬と彩る2026年カレンダー
俳優の深田恭子（42）が、2026年版カレンダーを11月27日に発売することが決定した。B2壁掛け版とB6卓上版の2種類が同時発売され、講談社よりリリースされる。さらに、きょう10月31日発売の『FRIDAY』では約2年ぶりに表紙と巻頭グラビアを飾り、最新ショットを披露している。
【写真】胸元あらわ！圧巻の”完熟”ボディを披露した深田恭子
最新カレンダーは、深田が愛犬を抱きしめる温かな姿から、胸元を大胆に見せたカット、すらりとした美脚を強調したショットまで、多彩な表情が収録された。飾らない笑顔と気品あふれる佇まいが共存するビジュアルに仕上がっており、長年にわたり“日本の美の象徴”として愛される深田の魅力を存分に堪能できる内容となっている。
撮影では、深田の自然体な姿が際立つ瞬間が随所に。愛犬と戯れながら見せる柔らかな微笑みや、リラックスした仕草が印象的で、深田のプライベートな一面を垣間見ることができる。
また、『FRIDAY』最新号の巻頭グラビアでは、カレンダーに収録されなかった未公開カットを特別掲載。大胆でありながらも品のある構成で、深田の変わらぬ美しさと進化を感じさせる仕上がりとなっている。
