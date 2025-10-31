Snow Man岩本照、身長差50センチ超の小学生を“お姫さま抱っこ” 『恋する警護24時 season2』で新たな警護対象に
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』第3話（毎週金曜 後11：15）が31日に放送される。このほど第3話のあらすじ、場面写真が公開された。
【場面カット】筋肉がカッコイイ！トレーニングに励む岩本照
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。season2では、会社の事業拡大に伴い、無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本）は新警護チームと共に再始動。一方、白石演じる弁護士の岸村里夏とは遠距離恋愛となり…。
先週放送の第2話では、辰之助たちは疑惑の警護対象者・五十嵐聖（大地伸永）を長野の親戚宅へ送り届ける道中で、謎の女性・浜本若葉（水谷果穂）にその行く手を阻まれたり、またしても警護情報が漏れている可能性が浮上したり、極めつけは、なんと五十嵐が辰之助たちの警護を振り切って逃走を図り…。
一方、遠距離恋愛をする辰之助と里夏は、ただでさえ離れているがゆえに心配が尽きないのに、恋のビデオ通話に辰之助の新バディ・三雲千早（成海璃子）が乱入＆そこで放ったひと言に里夏は嫉妬（しっと）のモヤモヤを感じ…（!?）。
辰之助が決死の大ジャンプをしながら懸命に逃げた五十嵐を追うも、想定外の若菜の邪魔が入り、取り逃がしてしまう事態に。さらに五十嵐は謎の人物から手引を受けているようで…（!?）そんな中、千早の機転でなんとか五十嵐の行方をつかむのだが…。この一件をきっかけに、辰之助は五十嵐の任務からはずれ、千早が警護チームのリーダーを担うことに。
そんな状況下でもいら立ちを抑え、冷静に努めようとする辰之助だが、そこに追い打ちをかけるように、里夏との恋に暗雲が…。辰之助の新バディとして近くにいる千早に対し、里夏は警戒心を抱いている様子だが、恋に鈍感な辰之助は気づくはずもなく、千早の話題を出し里夏の嫉妬心をあおってしまう。
そんな女心がまったく分からない辰之助が、新たに託された任務は…なんと“お嬢様小学生” 高宮杏（小井土菫玲）の警護。しかも、杏は大人顔負けの言動＆頭脳明せきな少女で、辰之助をひと目見るなり「本当にエース？」と言い放つなど、なかなかの手ごわさ。そんな杏に翻弄（ほんろう）されながらも任務を遂行する辰之助だが、なぜか辰之助が杏を“お姫さま抱っこ”で守ることに。はたして2人に何が起きたのか…。身長差50センチ超の警護の行方に注目だ。
一方、千早率いる警護チームは、五十嵐と再び合流し警護を再開するが、五十嵐の「どうしても会いたい女性がいる」という要望から、その女性・藍田水希（ゆいかれん）がいる都内のパーティー会場へ向かうことに。水希は五十嵐がデリバリー配達員として働いていたときの仲間で、どうやら五十嵐は水希にこれまで多額の金を貢いでいたよう…今回、五十嵐が水希に会いに行く真の狙いとはなんなのか。
さらに第3話では、佐野岳がゲストに登場。佐野が演じるのは、水希の婚約者・矢代竜馬。公私のパートナーとして水希の隣に寄り添う矢野の存在が、五十嵐を予想外の行動へと駆り立て、警護チームを巻き込んだ大騒動へと発展することに。非常階段での激しいアクションあり、リモート越しの嫉妬ありと、恋に警護に激しさを増し、ラストでは、まさかの衝撃展開が待ち受ける。
■第3話あらすじ
北沢辰之助たちの警護を振り切り、五十嵐聖が逃走を図る。三雲千早が密かに仕込んでいたGPSで居場所が判明し、五十嵐と連絡も取れたことで警護を継続することになるが…。
千早は、連続殺人事件の真犯人の可能性がある五十嵐の警護は辰之助のやり方では不十分だといい、自分に警護の指揮を執らせてほしいと社長の塚本和江（松下由樹）に訴える。これまで数々の騒動が起きてしまっていたことから和江はこの千早の申し出を了承し、辰之助は五十嵐の警護からはずれることに。
辰之助はそんな自分の近況をビデオ通話で岸村里夏に報告。今回の決定に不本意ではあるものの千早の優秀さを褒める辰之助に、なぜか里夏は不機嫌になり…（!?）
そんな中、新たな任務に就くことになった辰之助は、仕事で不在にする両親の依頼で小学生の女の子・高宮杏の1日警護を任される。学校の他にも英会話や塾など数々の習い事をしている杏は、移動の車の中でも勉強をするほど大忙し。小学生とは思えないほど博識で、大人のような口ぶりで辰之助に指示を出すが…？
同じ頃、千早たち警護チームは、五十嵐がどうしても会いたいという女性・藍田水希のもとへ向かう。水希は五十嵐がデリバリー配達員として働いていたときの仲間で、この日、水希は婚約者・矢代竜馬と始める会社の創立記念パーティーの準備をしていた。会場で水希の姿を見つけた五十嵐は笑顔を見せるが…。
