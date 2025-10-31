日本ラグビー協会は29日、日本時間11月2日に初戦を迎えるヨーロッパ遠征の参加メンバーを発表しました。

2027年ワールドカップの組み合わせ抽選会まで約1か月となり、世界ランキングが重要となる今テストマッチシリーズ。日本代表は11月のヨーロッパ遠征で世界の強豪4チームと試合を行います。

今回メンバーに選ばれた中で最多キャップ数は長年日本代表を支えてきたリーチ マイケル選手が90キャップ、次点ではバックスのディラン・ライリー選手の34キャップ、38人中ノンキャップが12人となっています。

フランスリーグ所属のスクラムハーフ・齋藤直人選手は11月3日の週から合流予定、関東大学対抗戦真っ最中の早稲田大学・矢崎由高選手が唯一の大学生としてメンバー入りとなりました。

また、所属チームではフォワードの第3列を担っている192センチ、102キロのティエナン・コストリー選手がバックスとして登録されています。

現在世界ランキング13位の日本代表は11月2日に同1位の南アフリカ代表と対戦し、8日に3位のアイルランド代表、16日にウェールズ代表(12位)、22日にジョージア代表(11位)と対戦します。

▽欧州遠征メンバー※数字はキャップ数

〈FW〉

祝原涼介(横浜キヤノンイーグルス/3)

小林賢太(東京サントリーサンゴリアス/5)

古畑翔(埼玉パナソニックワイルドナイツ/0)

佐川奨茉(三菱重工相模原ダイナボアーズ/0)

佐藤健次(埼玉パナソニックワイルドナイツ/5)

平生翔大(東京サントリーサンゴリアス/0)

木原三四郎(東京サントリーサンゴリアス/0)

竹内柊平(東京サントリーサンゴリアス/20)

為房慶次朗(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/16)

伊藤鐘平(東芝ブレイブルーパス東京/0)

エピネリ・ウルイヴァイティ(三菱重工相模原ダイナボアーズ/8)

ジャック・コーネルセン(埼玉パナソニックワイルドナイツ/25)

ワーナー・ディアンズ(東芝ブレイブルーパス東京/28)

ハリー ホッキングス(東京サントリーサンゴリアス/0)

山本秀(リコーブラックラムズ東京/0)

デーヴィッド・ヴァンジーランド(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/0)

ベン・ガンター(埼玉パナソニックワイルドナイツ/15)

下川甲嗣(東京サントリーサンゴリアス/19)

タイラー・ポール(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/1)

リーチ マイケル(東芝ブレイブルーパス東京/90)

マキシ ファウルア(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/20)

〈BK〉齋藤直人(スタッド・トゥールーザン/24)土永旭(横浜キヤノンイーグルス/0)福田健太(東京サントリーサンゴリアス/6)藤原忍(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/17)小村真也(トヨタヴェルブリッツ/0)李承信(コベルコ神戸スティーラーズ/25)池田悠希(リコーブラックラムズ東京/1)廣瀬雄也(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/4)ディラン・ライリー(埼玉パナソニックワイルドナイツ/34)チャーリー・ローレンス(三菱重工相模原ダイナボアーズ/5)石田吉平(横浜キヤノンイーグルス/6)植田和磨(コベルコ神戸スティーラーズ/0)長田智希(埼玉パナソニックワイルドナイツ/22)ティエナン・コストリー(コベルコ神戸スティーラーズ/10)伊藤耕太郎(リコーブラックラムズ東京/0)サム・グリーン(静岡ブルーレヴズ/4)矢崎由高(早稲田大学/6)