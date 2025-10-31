【ラグビー】ノンキャップ12人 30キャップ以上はリーチの最多・90含む2人 欧州遠征のメンバー発表 初戦は世界1位・南アフリカ
日本ラグビー協会は29日、日本時間11月2日に初戦を迎えるヨーロッパ遠征の参加メンバーを発表しました。
2027年ワールドカップの組み合わせ抽選会まで約1か月となり、世界ランキングが重要となる今テストマッチシリーズ。日本代表は11月のヨーロッパ遠征で世界の強豪4チームと試合を行います。
今回メンバーに選ばれた中で最多キャップ数は長年日本代表を支えてきたリーチ マイケル選手が90キャップ、次点ではバックスのディラン・ライリー選手の34キャップ、38人中ノンキャップが12人となっています。
フランスリーグ所属のスクラムハーフ・齋藤直人選手は11月3日の週から合流予定、関東大学対抗戦真っ最中の早稲田大学・矢崎由高選手が唯一の大学生としてメンバー入りとなりました。
また、所属チームではフォワードの第3列を担っている192センチ、102キロのティエナン・コストリー選手がバックスとして登録されています。
現在世界ランキング13位の日本代表は11月2日に同1位の南アフリカ代表と対戦し、8日に3位のアイルランド代表、16日にウェールズ代表(12位)、22日にジョージア代表(11位)と対戦します。
▽欧州遠征メンバー※数字はキャップ数
〈FW〉
祝原涼介(横浜キヤノンイーグルス/3)
小林賢太(東京サントリーサンゴリアス/5)
古畑翔(埼玉パナソニックワイルドナイツ/0)
佐川奨茉(三菱重工相模原ダイナボアーズ/0)
佐藤健次(埼玉パナソニックワイルドナイツ/5)
平生翔大(東京サントリーサンゴリアス/0)
木原三四郎(東京サントリーサンゴリアス/0)
竹内柊平(東京サントリーサンゴリアス/20)
為房慶次朗(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/16)
伊藤鐘平(東芝ブレイブルーパス東京/0)
エピネリ・ウルイヴァイティ(三菱重工相模原ダイナボアーズ/8)
ジャック・コーネルセン(埼玉パナソニックワイルドナイツ/25)
ワーナー・ディアンズ(東芝ブレイブルーパス東京/28)
ハリー ホッキングス(東京サントリーサンゴリアス/0)
山本秀(リコーブラックラムズ東京/0)
デーヴィッド・ヴァンジーランド(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/0)
ベン・ガンター(埼玉パナソニックワイルドナイツ/15)
下川甲嗣(東京サントリーサンゴリアス/19)
タイラー・ポール(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/1)
リーチ マイケル(東芝ブレイブルーパス東京/90)
マキシ ファウルア(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/20)
齋藤直人(スタッド・トゥールーザン/24)
土永旭(横浜キヤノンイーグルス/0)
福田健太(東京サントリーサンゴリアス/6)
藤原忍(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/17)
小村真也(トヨタヴェルブリッツ/0)
李承信(コベルコ神戸スティーラーズ/25)
池田悠希(リコーブラックラムズ東京/1)
廣瀬雄也(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/4)
ディラン・ライリー(埼玉パナソニックワイルドナイツ/34)
チャーリー・ローレンス(三菱重工相模原ダイナボアーズ/5)
石田吉平(横浜キヤノンイーグルス/6)
植田和磨(コベルコ神戸スティーラーズ/0)
長田智希(埼玉パナソニックワイルドナイツ/22)
ティエナン・コストリー(コベルコ神戸スティーラーズ/10)
伊藤耕太郎(リコーブラックラムズ東京/0)
サム・グリーン(静岡ブルーレヴズ/4)
矢崎由高(早稲田大学/6)