

イケオジ・ダサオジの服装の分岐点はどこにあるのでしょうか？（Ushico / PIXTA）

【写真】印象が全く違う！ 「野暮ったさ」を左右する“丈感”を調節した場合のビフォー・アフター

コロナ禍を経てスーツ文化が急速に変化し、30〜50代の多くが「オンでもオフでも通用する服装」を模索しています。そんななか、とあるメディアのファッション記事を発端として、SNSなどでは10月半ばに「オジサンは着てはいけないブランド」論争が白熱しました。

ところが逆に、「大人を輝かせるブランドや着こなし」については、信頼に値する情報がなかなか見つかりません。なぜならネットや雑誌で見かける「おすすめブランド記事」の多くは、タイアップ（記事広告）や筆者の主観に基づくため「どこまで取り入れるべきか」迷ってしまうから。これはファッション相談にお越しになるクライアントからよく伺う悩みです。

一方、私が現場で得た結論は「イケてるブランドは、個人の体形で変わる」ということ。のべ5500人を超えるコーディネート相談に乗ってきた筆者が、「イケオジの服選び」と、避けるべき「中年ファッションの盲点」を解説します。

万能な「ユニクロ」が合う大人・合わない大人

シンプルでベーシック。価格も手頃で、多くの層が取り入れやすいブランドと言えば、やはりユニクロはそのひとつに挙がるでしょう。

それでもユニクロが「誰にでも合う」とは限りません。その理由は「丈感」です。試着時には違和感を察知しにくいのに、後日、鏡を見ると、全身がどこか野暮ったい。それは「着丈（きたけ）もサイズの一部である」という事実を見落としているからです。

着丈とは、服の背中側の首の付け根から裾までの縦の長さのこと。とくに襟のないセーターやスウェットは、わずか数センチの差が全体のバランスを崩します。

この微妙なズレは、言語化が簡単ではないため、誰も指摘してくれません。しかし、これこそ「なんとなく老けて見える野暮ったさ」の原因なのです。

しかも、この問題の難しさは「たとえ着丈が5センチ長かったとしても、『おかしいというレベルの違和感ではない』」という認識のしづらさが関係しています。おかしくなければ問題ないと思われるかもしれませんが、小柄な方や、横幅に合わせサイズを上げざるを得ない方にとっては、ユニクロが野暮ったく見える理由になります。

そこで、トップスを選ぶ際は、「裾を内側に折り返したとき、戻ってきづらい生地感のもの」を、意図して選びます。また折り返しの目安として、「肩から地面の半分の位置に裾が来るならば、ユニクロが野暮ったく見えている可能性が高い」でしょう。



【写真左】肩から地面まで1：1、【同右】内側に折り返して短め（写真：筆者提供）

これはパンツの太さと比例するため、一概には言い切れませんが、「パンツが太くなるほど、短めの着丈でバランスが整う」と覚えてください。もちろん顔つきがフレッシュな10〜20代は、この限りではありません。

一方、「ユニクロが高見えしやすい」体形は、高身長で細身もしくは標準体重の方。つまりはシンプルな服ほど着用者が主役になるため、「よくも悪くも体形が際立つ」ということ。そしてフィット感よりも丈感が、野暮ったさに影響していたのです。

とはいえブランドを問わず、シンプルな大人カジュアルでは“丈感問題”と向き合う必要がありますので、解決策を見ていきましょう。

野暮ったくなりづらい大人服ブランドと言えば？

世の中全体としてカジュアルな装いが主流であることは周知のとおり。ですがカジュアルの範囲が広すぎて、横断的にアパレルブランドを見ていない限り、「似合う服装」と「見ているブランド」が合っていないというズレが生じています。

そこでブランドを分類する前に知っておきたいポイントは、「カジュアルを2種類に定義化する」こと。ひとつはダウンジャケットやブルゾンを合わせるような、いわゆるカジュアル。もうひとつは、カジュアルよりもドレス感が高いコートやカジュアルジャケットを合わせたエレガントカジュアルです。



ブルゾンのカジュアルな着こなし（写真：筆者提供）

両者のちがいは、ドレス感で表せます。「行楽地やスポーツイベントに合う」のがカジュアル、「普段着以上、スーツ未満のきれいめ」がエレガントカジュアル。そしてドレス感によって、おすすめブランドも変わります。

まずエレガントカジュアルのおすすめは、紳士服量販ブランド。例えば青山商事のスーツスクエアやAOKIのオリヒカ、他にもONLYやP.S.FAやスーツセレクトと呼ばれる横文字系です。これまでの経験から、上記ブランドたちがつくるカジュアルトップスは概ね、ユニクロなどのカジュアルブランドに比べ、オン・オフ着用可能を想定しています。



ジャケットライクなエレガントカジュアル（写真：筆者提供）

“丈感問題”を解消する「羽織り」と「質感」

例えば、カーディガンやカジュアルジャケットを羽織ることを想定したトップスですが、大きなポイントがあります。

実は、羽織ることを前提としたコーディネートは、丈感問題を解消してくれるのです。というのも上着を羽織ることで、「肩の位置から地面の距離感」ではなく、「羽織りものとの着丈差」に人の目が移るからです。結果的に、長いトップスの目線を逸らせます。



【写真左】肩から地面まで1：1、【同右】着丈そのままに羽織りもの（写真：筆者提供）

一方カジュアル寄りでは、国内ブランド「AOURE（アウール）」に注目しています。ジャケットのみならず、イージースラックスやブルゾンなどの品揃えもよく、ある一定の質感があるため紹介しました。ここでいう質感とは、「ハリ感」と「しっとりした光沢感」に分解可能です。

羽織りものがないトップスとパンツのカジュアルコーディネートの場合、丈感問題から目を逸らすだけの質感がポイントになると考えています。つまり、直接的な体形補正ではありませんが、印象面における人の目線を逸らすうえで、シンプルなカジュアルファッションほど「質感の良さ」にこだわりたいのです。

ブランド価値を超える「似合わせる努力」を

まとめると、服をコーディネートするうえで大事なポイントはいろいろありますが、シンプルな大人カジュアルほど、まずは丈感にこだわること。そして体形カバーのために目線を逸らす手段として、「羽織りものを合わせる」方法や「質感でカバーする」方法を紹介してきました。

ただし、上記ポイントを押さえていたとしても、服の手入れが間違っていれば本末転倒ですので、シワが目立たないようメンテナンスを心がけましょう。シワがつきやすいものは、アイロンもしくはクリーニングすること。その手間やコストが許容できないならば、購入段階で防シワ効果が高いアイテムを探してみてください。

もうひとつ、結論として言えるのは、「ユニクロが似合うかどうか」はブランドの問題ではなく、ユーザーの知識と努力の問題だということ。服は、単に「買う」ものではなく、「似合わせる」もの。たった一つの丈感の見直しが、明日の印象を劇的に変えます。

まずはクローゼットにある手持ちのトップスを着て、鏡に映る「着丈のライン」を確認してみてください。その瞬間こそ、「イケオジ」への第一歩が始まります。

（森井 良行 ： ビジネスマンのためのスタイリスト）