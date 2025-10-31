木村拓哉が自身のYouTubeに「【木村さ～～ん！】木村拓哉「いつもの」極上寿司屋さんへ！寝てないハマちゃんがすっげえ喋る」を更新。後輩のWEST.茺田崇裕と寿司を堪能する動画を公開した。

（関連：【写真】木村拓哉、WEST. 茺田崇裕と海釣り帰りに寿司を満喫 寝れなかった後輩への気遣いに「こんな先輩羨ましい」）

木村のYouTubeチャンネル『木村さ～～ん！』では2週にわたり、茺田との海釣りを企画を配信。茺田は、木村とは『風間公親-教場0-』（フジテレビ系）で共演しており、釣り好きとしても有名である。今回の動画では釣り企画の時には毎回訪れる「鮨 大貫」にて、釣った魚を料理して味わうことに。

木村は「これ僕の仕事なんです」と自らワサビを擦りはじめると恐縮する茺田だが、「木村さんとの食事は初です。嬉しいです」と笑顔を見せる。お通しを食べて「染すぎるね」と呟く木村。さらに木村がお茶を啜ると、大きくため息をついて全身に染み渡るのを実感し、それほど今回の釣りがハードだったことが伺える。

サワラの刺身に続き、タチウオの塩焼きが登場。一口食べて震える茺田に、「こんなにホロホロだっけ？」とゆっくり味わう木村。そんな中で突然くらっとした濱田に、木村は「寝てないからだよ」と指摘し、魚を食べながら今回の釣りについて、「一番（リールを）巻いたと思う。過去イチ巻いた」「僕らがいつも楽しんでる釣りは、きっと“400ccのバイク”ぐらい。今日のは1300ccのフルカウルのサーキット仕様で、時速320kmぐらい」と、サワラ釣りの大変さをバイクで例えた。

この後は、この店で大好きだという納豆巻き、しじみの味噌汁、トロたくを注文し、味噌汁を啜ると味が全身に染み込むかのごとく恍惚の表情を浮かべ、「お酒じゃないよね？ それぐらい染みるね」と味わう2人。茺田はトロたくを食べて泣きそうな表情を見せ、「ここまで染みるお寿司初だな」と感動すると、「基本寝てないからね」と再び木村は冷静にツッコむ。それでも最高だという茺田に「釣れたからだよ。中尾明慶くんいるじゃん、彼と海に出てボウズだった（釣れなかった）日があるの二人とも。凄かったよ、その後。もうなんか久々に打ちのめされた」と体験談を語り、木村おすすめのうめしそごまきゅう巻を濱田に食べさせると、目を見開き「うまっ」の一言。その後も味を表現しようとする茺田に、木村は「そこまで食レポ強要してないから大丈夫だよ」と優しく声をかける。その後も寿司の味にお互いが笑顔を見せるなど、2人とも本気で味わい尽くした。

コメント欄には「こんな先輩羨ましい」「2人とも美味しそうに食べて好感」といった声が寄せられている。

（文＝本 手）