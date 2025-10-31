巨人のドラフト４位、中大の皆川岳飛（みなかわ・がくと）外野手（２２）が３０日、将来的な目標として侍ジャパン入り＆ＷＢＣ出場を掲げた。東京・八王子市内の同大学で水野雄仁編成本部長代理スカウト担当（６０）、榑松伸介スカウトディレクター（４９）、円谷英俊担当スカウト（４１）から指名あいさつを受けた即戦力候補。共通点も多い中大ＯＢの巨人・亀井善行外野守備兼走塁コーチ（４３）のように走攻守でチームを勝利に導く選手を目指す。

サクセスストーリーを想像しながら、皆川が決意表明した。指名あいさつ後の会見。「球界を代表する３拍子そろったプロ野球選手になることが理想としてある。しっかり１年目からレギュラーで出られるようにアピールしたい。そして日本代表としてＷＢＣでプレーできるように、日の丸を背負って戦えるようにしたい」。１年目からの定位置奪取、そして未来の代表入りの青写真を描いた。

共通点の多い先輩が道しるべになる。「常々、（中大の清水）監督から亀井選手にタイプ的にも似ていると言われてきた」。今秋の東都大学リーグでは最終戦でリーグ史上２５人目、中大では亀井コーチ以来となる通算１００安打を達成。中大野手の巨人からの指名はその亀井コーチ以来で、くしくも同じく４巡目だ。右投げ左打ちで、走攻守３拍子そろったプレースタイルも重なっている。

脳裏に刻まれているシーンがある。１７年６月１８日のロッテ戦（東京Ｄ）。前の打者が３度敬遠された亀井コーチが３度目で、涙のサヨナラアーチを放った場面だ。幼少期から東京Ｄに足を運ぶこともあったドラ４は「（サヨナラホームランは）動画でみました。勝負強いな、と。理想像です」と語る。０９年のＷＢＣにも出場した先輩の勝負強さを受け継ぎたい。

ベンチプレス１２０キロ、スクワット２００キロのパワーを持ち、下級生の時から試合に出場し続けてきたタフな心身を持ち味としている皆川。「岳飛（がくと）」の名前の由来については「大きな山を飛び越えるという思いでつけてもらった。気に入っている」とうれしそうに明かす。弱肉強食の厳しいプロの世界。どんな試練も乗り越え、高みへ上り詰める。（宮内 孝太）

◆巨人の中大ＯＢ 現在は阿部慎之助監督をはじめ、亀井善行外野守備兼走塁コーチ、会田有志新３軍監督＝同中＝、現役では西舘勇陽投手＝同下＝が在籍している。近年ではソフトバンクに移籍した伊藤優輔投手や、同じくソフトバンクに移籍し、２４年限りで引退した１７年ドラフト１位右腕の鍬原拓也氏、１９〜２３年に在籍し、２４年限りに日本ハムで引退した鍵谷陽平氏らがいた。

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。東都大学リーグの中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。今秋のリーグ戦は１１試合で打率４割４分７厘、９打点で、首位打者を獲得。同リーグ通算９７試合出場、打率２割９分７厘、３本塁打、３７打点。遠投１２０メートルで、前橋育英時代には投手で１４７キロを計測。５０メートル６秒２。１８２センチ、８８キロ。右投左打。