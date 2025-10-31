俳優の梅沢富美男が３０日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演し、自信満々の俳句を夏井いつき先生に酷評される一幕があった。

「俳句査定」に特別永世名人として出演の梅沢は「ついやっちゃうこと」というお題に、自身がついやってしまう「お酒のあとの〆（しめ）の一皿」をモチーフに「はららごを 肴（さかな）に〆の おむすびに」と詠んだ。

「これが俳句だ！っていう句です」と意気込んだ梅沢は「はららごって、皆さん分からないと思いますけど、筋子（鮭の卵）のことです。東北弁で。筋子を酒のあてに食べてるんですけど、最後はおむすびにして食べたいって。ダメだと分かっていてもやってしまうのを俳句にさせていただきました」と説明した。

しかし、共演の「ＦＵＪＩＷＡＲＡ」藤本敏史は「すごく情景は浮かぶんですけど、エピソードがつまんねえなって思いましたね」とバッサリ。

夏井先生の採点も「ガッカリ…」。「おっちゃんの立場だとしたら、もう少し贅沢感というか…。本当は食べてはいけないのに、ついつい食べてしまう背徳感というか、そういうのが出るような書き方が、おっちゃんの立場ならやれると思うと私は思うのであります」という言葉を受け、梅沢は「そういう気持ちはあったよ！」と絶叫。

「あったけど言葉が出てこなかったの！」という“いいわけ”を「要は力がなかったということなの」とバッサリ切った夏井先生は梅沢の句を「〆のおむすびにも はららごを所望」と全面的に直した上で「おっちゃんなら所望ぐらい知ってますよね？」と問いかけ。

この言葉に梅沢は「書けないんだよ！ 難しくて。所望って言葉は知ってるけど、スッと書けないわ！」と嘆いていた。