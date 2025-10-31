広島・高太一投手（24）が30日、細かな制球と直球の出力アップを秋季キャンプ（11月1〜21日、宮崎・日南）のテーマに挙げた。今季は夏場に台頭し、先発8試合で3勝2敗、防御率2・58。「課題と収穫が大きく得られたシーズン」と振り返る。3年目となる来季の一本立ちへ。まずは筋力を鍛えてMAX151キロを更新し「限界を目指したい」と力を込めた。

高は、もどかしい思いを抱えていた。9月28日のDeNA戦で打球が右足首を直撃。途中降板を強いられ、翌29日に出場選手登録を外れた。いきおいフェニックス・リーグでの登板は、5回2/3を1失点にまとめた10月24日のソフトバンク戦の1試合に終わった。

「すぐ治ると思っていたけど、意外に時間がかかった。早めにフェニックスに参加できなかったのは悔しい」

この間、同リーグでは適性を見極めるチーム方針に沿って先発した岡本、辻ら若手が好投。「めちゃくちゃ焦った。足が痛い痛いと言っている時に、辻や岡本が結果を出していたので」は本音だ。あす11月1日からは宮崎・日南で秋季キャンプ。当然、気合が入る。

「細かい制球を鍛えたい。真っすぐはまだまだ伸びると思っているので、線引きせず限界を目指したい」

テーマは明確だ。2年目の今季は8月に初昇格し、先発8試合で3勝2敗、防御率2・58。7回2失点で2勝目を挙げた8月21日のDeNA戦では、高次元の制球力で宮崎と20球に及ぶ名勝負を演じた。ただ、9月に入ると勢いに陰りが見られたのも事実だ。

「最初は勢いでいけたけど、球威で押せない分、厳しいところを狙ってカウントを悪くし、四球が増えた。課題と収穫が大きく得られたシーズンでした」

今秋は投げ込みを重視する。「試合は疲れた中で投げるし、肩や肘が張った中で投げてナンボ」。同時にウエートトレーニングに励み「体をいじめ抜いていきたい」と力を込める。直球の最速は大商大3年時に計測した151キロ。今季も151キロを出したが、まずは更新を目指す意向だ。

「出力を上げたい。151キロで足踏みしているので、シンプルに底上げ。MAXを上げれば平均も底上げされると思うので」

先のドラフト会議で刺激があった。巨人に1位指名された崇徳OBで同じ左腕の竹丸（鷺宮製作所）は同学年。同じ広島県の高校球児としてプレーした広陵高時代に「投げ合ったことはない」と言うが、早ければ来季にもその可能性はある。

「もし投げ合うことがあれば負けないように頑張りたい。（来季は）開幕から1軍で一年間ローテーションを守る投手になりたい」

一本立ちへ。自慢の制球と強い真っすぐを磨くことで、24歳は先発としての展望を開く。（江尾 卓也）