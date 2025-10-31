オリックスは30日、来季のコーチングスタッフを発表した。外部からの招聘（しょうへい）はなく、波留2軍監督がヘッドコーチ、水本ヘッドコーチが巡回コーチとなるなどの配置転換に加え、平野が選手兼任投手コーチとなったが、中嶋政権当時以来、監督以外のポストについては2年ぶりに1、2軍の枠が撤廃された。

今回の措置について岸田監督は「1、2軍70人でしっかりと戦っていける、というところが一番大事。みんなで共有しながら、やりやすく」と説明。波留ヘッドについては「若い子たちをずっと見てきてくれているし、この選手はこういう場面に強い、というのも共有できる」と期待し、水本巡回コーチについても「コミュニケーションが取れるように」との狙いを説明した。

宮城、山下、紅林、太田ら高校から入団した主力も多く、今ドラフトでも上位4人で高校生を指名するなど育成は躍進に向けた大きなポイントになる。「肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」などリハビリを経て再起を期す選手も少なくないだけに、チーム内の風通しをより良くしつつ、覇権奪回を目指していく。 （石塚 徹）