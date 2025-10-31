【ニューヨーク＝小林泰裕】３０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１０９・８８ドル安の４万７５２２・１２ドルだった。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測やＡＩ（人工知能）関連企業への成長期待がともに後退し、２営業日連続で値下がりした。

ＦＲＢのパウエル議長が２９日の記者会見で今後の利下げに慎重な姿勢を示したことを受け、３０日の取引で米長期金利が上昇した。利払いの増加によって企業業績が圧迫されるとの懸念から、航空機大手ボーイングなどが売られた。ダウ平均の構成銘柄ではないものの、ＳＮＳ大手メタ（旧フェイスブック）が１１％安と急落したことも嫌気された。２９日にデータセンターなどＡＩ関連インフラへの投資をさらに拡大する方針を明らかにし、債務が膨張して収益を圧迫するとの警戒感が強まった。

米中首脳会談を受けて対立緩和への期待から、ダウ平均は一時４００ドル近く上昇し、４万８０００ドル台をつける場面もあった。

ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３７７・３２ポイント安の２万３５８１・１５だった。