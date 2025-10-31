アプローチは左手首の角度が超重要！女子プロが実践するミスが出ない打ち方は…

アプローチは基本が大事。小手先の技ではなく、何度打っても同じような打ち方ができることが大切です。

今回は、女子プロがやっている実戦的なアプローチ練習を辻村コーチにレクチャーしてもらいました！

基本を重視して死んだ球を打つ

OK！それを実戦でも意識して打つんだ！

８月中旬の「ＡＩＧ全英女子オープン」では上田桃子が６位入賞。９月に入ると小祝さくらが「ゴルフ５レディス」を圧勝するなど、チーム辻村の教え子たちは絶好調！

今回はそんなチーム辻村のアプローチ練習に潜入した。この日は小祝さくらと山村彩恵の２人だけの参加だったが、同じメニューを上田桃子らほかの教え子も取り組んでいるそうだ。辻村が教えていたことは、アプローチの肝とも言える基本的な技術。

辻村に話を聞くと、「実戦で使えるアプローチを身につけるにはとにかく基本が大事。小手先の技ではなく、何度打っても同じような打ち方ができるよう“肝”が大切です。アプローチの上達には同じ打ち方で、いわゆる“死んだ球”が打てることがカギにもなりますね」

早速、辻村が女子ツアープロに教えている、実戦的なアプローチの肝をレクチャーしてもらった！

「グリーン周りのラフからは1メートルで止まる“死んだ球”を打つ練習をよくやります」（辻村）

手首を抑えたままの左手の片手打ちでヘッド軌道を安定させる

左手打ちはアプローチの基本です（辻村）

いつも練習でやっています（小祝）

ヒジから手首までを動かさない！

アプローチの基本であり、実戦でもっとも大切なことは左手首の角度を変えないことです。手首の角度が変わらなければ手打ちにはなりません。よく選手にも左手片手打ちの練習をさせていますが、最初は右手で左手首を抑えながら、角度を変えないことを意識させています。

左手首の角度を変えないコツは、手首だけでなく左ヒジから手首までを動かさない。いわゆる両肩と手首の三角形をキープして打つことです。これができるとヘッド軌道が安定するので、ダフリやトップのミスは出なくなります。

インパクト付近はヒジから下を伸ばしたまま

フォローまで左ヒジを極端に曲げないように打てば、左手首の角度を変えずに振り続けられる。

左ヒジと左手首の角度のキープができると、クラブが体の幅から外れないスイングになる。

アマチュアはインサイドに引くタイプが多い

アマチュアは手首だけを返そうとするので、手首と一緒にクラブもインサイド方向に動いてしまう人が多い。

左手首の角度が変わると、フェース面の角度が変わってしまうので方向性が安定しない。

いかがでしたか？ ヒジを意識しながら片手打ちの練習をぜひ試してみてください！

辻村明志

●つじむら・はるゆき／1975年生まれ、福岡県出身。チャレンジツアーやアジアンツアー参戦後、プロコーチに転向。上田桃子、小祝さくら、永井花奈など日本のトップ選手を指導。元ビルコート所属。

小祝さくら

●こいわい・さくら／1998年生まれ、北海道出身。プロ入り前から辻村に教わり、18年のプロテストに合格。黄金世代のひとりとして19年にプロ初優勝。今季は2勝目を飾った。ニトリ所属。

山村彩恵

●やまむら・さえ／1992年生まれ、福岡県出身。12年のプロテストに合格し、19年から辻村の指導を受ける。昨年末は台湾ツアーのQTを通過し、参戦する予定だった。サマンサタバサ所属。

構成＝野中真一

写真＝中野義昌

協力＝鎌ヶ谷カントリークラブ