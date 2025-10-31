アプローチは左手首の角度が超重要！女子プロが実践するミスが出ない打ち方は…
アプローチは基本が大事。小手先の技ではなく、何度打っても同じような打ち方ができることが大切です。
今回は、女子プロがやっている実戦的なアプローチ練習を辻村コーチにレクチャーしてもらいました！
基本を重視して死んだ球を打つ
８月中旬の「ＡＩＧ全英女子オープン」では上田桃子が６位入賞。９月に入ると小祝さくらが「ゴルフ５レディス」を圧勝するなど、チーム辻村の教え子たちは絶好調！
今回はそんなチーム辻村のアプローチ練習に潜入した。この日は小祝さくらと山村彩恵の２人だけの参加だったが、同じメニューを上田桃子らほかの教え子も取り組んでいるそうだ。辻村が教えていたことは、アプローチの肝とも言える基本的な技術。
辻村に話を聞くと、「実戦で使えるアプローチを身につけるにはとにかく基本が大事。小手先の技ではなく、何度打っても同じような打ち方ができるよう“肝”が大切です。アプローチの上達には同じ打ち方で、いわゆる“死んだ球”が打てることがカギにもなりますね」
早速、辻村が女子ツアープロに教えている、実戦的なアプローチの肝をレクチャーしてもらった！
手首を抑えたままの左手の片手打ちでヘッド軌道を安定させる
ヒジから手首までを動かさない！
アプローチの基本であり、実戦でもっとも大切なことは左手首の角度を変えないことです。手首の角度が変わらなければ手打ちにはなりません。よく選手にも左手片手打ちの練習をさせていますが、最初は右手で左手首を抑えながら、角度を変えないことを意識させています。
左手首の角度を変えないコツは、手首だけでなく左ヒジから手首までを動かさない。いわゆる両肩と手首の三角形をキープして打つことです。これができるとヘッド軌道が安定するので、ダフリやトップのミスは出なくなります。
インパクト付近はヒジから下を伸ばしたまま
フォローまで左ヒジを極端に曲げないように打てば、左手首の角度を変えずに振り続けられる。
左ヒジと左手首の角度のキープができると、クラブが体の幅から外れないスイングになる。
アマチュアはインサイドに引くタイプが多い
アマチュアは手首だけを返そうとするので、手首と一緒にクラブもインサイド方向に動いてしまう人が多い。
左手首の角度が変わると、フェース面の角度が変わってしまうので方向性が安定しない。
いかがでしたか？ ヒジを意識しながら片手打ちの練習をぜひ試してみてください！
辻村明志
●つじむら・はるゆき／1975年生まれ、福岡県出身。チャレンジツアーやアジアンツアー参戦後、プロコーチに転向。上田桃子、小祝さくら、永井花奈など日本のトップ選手を指導。元ビルコート所属。
小祝さくら
●こいわい・さくら／1998年生まれ、北海道出身。プロ入り前から辻村に教わり、18年のプロテストに合格。黄金世代のひとりとして19年にプロ初優勝。今季は2勝目を飾った。ニトリ所属。
山村彩恵
●やまむら・さえ／1992年生まれ、福岡県出身。12年のプロテストに合格し、19年から辻村の指導を受ける。昨年末は台湾ツアーのQTを通過し、参戦する予定だった。サマンサタバサ所属。
構成＝野中真一
写真＝中野義昌
協力＝鎌ヶ谷カントリークラブ