¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³°¹ñ¿Í»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥ºÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤ò½ü¤¯¡¢·×4Áª¼ê¤Ï»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Íèµ¨¤¬4Ç¯·ÀÌó3Ç¯ÌÜ¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥ÊÅê¼ê¡Ê30¡Ë¡¢4Ç¯·ÀÌó2Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢2Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Åê¼ê¡Ê28¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯2Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥ÈÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤Î4Åê¼ê¡£
¡¡²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Î®Æ°Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ì£Á´¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤Î³ÍÆÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë