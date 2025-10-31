【日本シリーズ】阪神 2−3 ソフトバンク（10月30日/甲子園球場）

【映像】阪神・大竹、“イライラ投法”→打者を狂わせる

10月30日に行われた日本シリーズ第5戦、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの一戦で、阪神先発の大竹耕太郎が投じた“魔球”ともいえるチェンジアップに、今季の首位打者・ソフトバンクの牧原大成が翻弄された場面が話題となっている。

阪神1点のリードで迎えた3回表・ソフトバンクの攻撃。この回先頭の7番・牧原に対して大竹は、初球、外寄り低めいっぱいへと101km/hのチェンジアップを投じることに。するとこのスローボールに不意を突かれたのか、牧原はタイミングを外されて平凡なセカンドフライに。“スローボールの達人”ならではの絶妙な投球術が光る場面となった。こうした大竹ならではの投球に、この日、ABEMAの中継で解説をつとめていた糸井嘉男氏は「バッター、イラっとするなあ。あんな投げ方されたら！」と、牧原の気持ちを代弁、西岡剛氏は「振ってしまうというか、打てると思うという感覚になった」とコメントした。また、ファンからは「イラっとするw」「イラつかせ投法」「バグった」「そりゃキレるw」「牧原は調子良いのにそれでも捉えきれない」「遅い球でも磨けば武器になるということや」といった様々な反響が巻き起こることに。

魔球ともいえるこうしたスローボールを織り交ぜた投球を身上とする大竹は、この日もしばしば“スローボール”を投じ、古巣・ソフトバンク打線を翻弄。とりわけ柳町達ら左打者が苦戦する場面が散見されることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）