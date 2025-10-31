CSスポーツチャンネル・スカイＡで好評放送中の「トラリンクTV」が年末に岡田彰布氏と鳥谷敬氏をゲストに招き特別番組を放送します。「トラリンクTV 年末特番『岡田彰布が語る、野球人生と2025年 with鳥谷敬』」と題し、タイガースを38年ぶりに日本一へ導いた元監督・岡田彰布氏と通算2000安打の記録を持ちベストナインに6回選ばれたレジェンド・鳥谷敬氏が自身の野球人生や、様々なドラマが生まれた2025シーズンを振り返ります。

阪神タイガースが史上最速の速さでの優勝を決めたセ・リーグ、福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが最後までデッドヒートを繰り広げたパ・リーグ。

そしてクライマックスシリーズから、それぞれのリーグチャンピオンが駒を進めた日本シリーズの激闘まで、2025年シーズンをたっぷりと振り返ります。

同じ早稲田大学出身の師弟関係でもある岡田氏と鳥谷氏が普段は話せない話題や、ここだけのトークを盛りだくさんでお届けするこの特番、公開収録の形式で収録され、会場では番組で放送されない話も聞けてしまうかもしれません。

「トラリンクTV 年末特番『岡田彰布が語る、野球人生と2025年 with鳥谷敬』」は2025年12月下旬にＣＳチャンネル・スカイＡで放送予定（再放送あり）です。詳しくはスカイA公式HP（https://sky-a.asahi.co.jp/）でご確認ください。

また、番組の公開収録は11月4日(火) 午後６時から神戸新聞 松方ホールで開催。出演は寺尾博和（日刊スポーツ）さん、嶋尾康史（元阪神タイガース）さん、とこわか吾郎さん、ゲスト：岡田彰布さん、鳥谷敬さんを予定しています。公開収録には観覧チケットの購入が必要です。詳しくは ローソンチケットまでお問合せください。

岡田彰布

1957年11月25日生まれ、大阪府出身。阪神タイガース元監督。現在は阪神球団オーナー付顧問。早稲田大学の野球部から、1979年に阪神タイガースへ入団し16年間プレー。引退後はオリックス、タイガースで二軍監督などを歴任し、2004年に阪神タイガース監督に着任、2005年セ・リーグ優勝に導く。その後解説者を経て、2022年、14年ぶりに阪神タイガース監督に復帰。2023年、リーグ制覇、日本シリーズにてパ・リーグ覇者、オリックスバファローズを破り、阪神タイガースを38年ぶりの日本一に導く。

©スカイA

鳥谷敬

1981年6月26日生まれ、東京都出身。聖望学園（埼玉）では3年生の夏に甲子園出場。早稲田大学に進学し、東京6大学で3冠王に輝く。2003年阪神入団。プロ入り2年目から遊撃の定位置を獲得し、主力として活躍。2013年にはWBC日本代表に選出され、台湾戦ではアウトになれば試合終了の場面で盗塁を成功させるなど活躍した。2017年通算2000安打を達成。ベストナイン6回、ゴールデングラブ賞5回。

©スカイA

【公開収録日時】

11月4日(火) 午後６時～

神戸新聞 松方ホール（〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－５－７ 神戸情報文化ビル４階）

出演：岡田彰布／鳥谷敬／寺尾博和（日刊スポーツ）／嶋尾康史／とこわか吾郎

観覧について：公開収録には観覧チケットの購入が必要です。

詳しくは ローソンチケットまでお問合せください

SSS席：13,500円（岡田＆鳥谷サイン色紙付き）、SS席：11,000円、S席：8,800円、A席：7,500円

※全席指定、いずれも消費税込み