▼（1） コスモキュランダ （加藤士師）ロスなく回ってきた方が勝機がありそうなので、いいところじゃないか。

▼（2）アーバンシック（武井師）ジョッキーの腕に期待。

▼（3）ジャスティンパレス（山本助手）内枠でロスなく運べると思う。2年続けていいレースができているので、あとはジョッキー（団野）に任せます。

▼（4）ソールオリエンス（大村助手）いい枠。丹内さんにお任せしたい。

▼（5）タスティエーラ（レーン）さまざまなオプションがある馬。スタートしてからポジションを決める。

▼（6）ブレイディヴェーグ（宮田師）真ん中偶数は願ってもないところ。ここなら周りを見ながら運べる。

▼（7）マスカレードボール（大村助手）ちょうどいい枠。相手を見ながらいい位置に付けられると思う。

▼（8）ホウオウビスケッツ（奥村武師）真ん中偶数枠でいいんじゃないですか。

▼（9）ミュージアムマイル（友道助手）ちょうどいい枠。内だともまれて進路がなくなるのでこのあたりで、いいところを出せれば。

▼（10）エコロヴァルツ（高橋助手）極端な枠でなくて良かった。この距離なら（道中で）置かれることなくいいポジションが取れそう。

▼（11）シランケド（高橋助手）ゲートは速くない方なので（枠は）どこでも。極端なところでなくて良かった。

▼（12）セイウンハーデス（山手助手）隣のメイショウタバルを見ながら運べるのでいい。偶数も良かった。

▼（14）クイーンズウォーク（福永助手）左回りで結果を残してきたし、東京2000メートル自体は合っていると思います。