◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日 甲子園）

【辻 発彦 日本シリーズ大分析】

第1戦を落としたソフトバンクが4連勝し、5年ぶりの日本一に輝いた。本紙評論家の辻発彦氏（67）はソフトバンクが一気に突き放した要因として一発の怖さを指摘。雌雄を決した第5戦でも柳田、野村の2発で逆転勝ちするなど長打攻勢で短期決戦を制したと分析した。一方の阪神は5試合でノーアーチに終わった得点力不足を敗因に挙げた。（構成・浅古 正則）

ソフトバンクも阪神も甲乙つけがたい投手力を持っている。僅差の戦いが想定されたシリーズだったが、決め手になったのは本塁打の威力だった。8回、阪神は石井を使って逃げ切りを図った。先頭の嶺井が右前打で出塁し、1死から柳田が左翼ポール際に同点2ラン。石井はコースを間違っていないし、球威もあったと思う。だが、ベテランの読みで柳田が初球の外角直球を狙い打ちして左翼スタンドまで運んだ。

この試合の大竹もそうだったが、阪神投手陣は投げ間違いをしないし、球に力もある。連打は期待できない。点を取るには走者を進めて一打に懸けるか、本塁打の一振りで点を取るしかない。第4戦までは山川の一発で流れをつかみ、この試合は柳田の一撃で追いついた。延長11回、野村が村上の直球をフルスイングで右翼スタンドまで運んだ。6番に試合を決める長打力のある選手がいるソフトバンクは強い。阪神はシリーズで一本も本塁打がなかった。

阪神は強力な投手陣を前面に出してレギュラーシーズンでは「負けない野球」を貫いてきた。しかし、日本シリーズはトータルの勝率を争う戦いではない。負けないだけではなく、「勝つための武器」を持っているソフトバンクが日本一をつかんだということだ。

《心に余裕があった山川はボールを見極めていた》

山川の豪打で引き寄せた日本一と言っていい。西武監督時代、2度リーグ優勝しながら大舞台に導いてあげられなかった。昨年、ソフトバンクのユニホームを着て初めて日本シリーズの舞台に立ったが消化不良のまま敗戦。山川はこのシリーズに懸けていたと思う。

開幕スタメンを外れて代打出場し四球。その見逃し方を見て調子はいい、このシリーズはやってくれると思った。ボール球を振らないし強振もしない。体が崩れることなく足を上げたタイミングとトップに入るタイミングが合っている。打席で余裕があるのが分かった。阪神投手陣がいいとはいえ、山川はボールを見極めていた。心に余裕があるから、ここは簡単に攻めてこない、変化球でくるだろうと読んで見逃していた。甘いところに来た球を狙い打ち。確実にスタンドまで運んだ。

日本シリーズの舞台は選手を成長させる。スラッガーとして一段上の選手になることを願っている。

《第2戦デュープ先発でシリーズの流れが変わった》

見応えのある第5戦だったが、振り返ればシリーズの流れが変わったのは明らかに第2戦。デュプランティエの先発だろう。明確な理由は分からないが、第2戦にソフトバンクの先発がモイネロであると想定し、才木との対決を避けたのではないかと推測される。

負けたとしても1勝1敗で甲子園に帰って才木がいるという考えもあったろう。それは阪神ベンチのプランとして理解できるが、デュプランティエの出来があまりにも悪かった。初回で3点を失うなど乱調で初戦でスタメンを外れた山川やCSで不調だった栗原らを目覚めさせてしまった。第5戦で村上は投入したが藤川監督の選手起用はオーソドックスなものに終始した。

一方でソフトバンク・小久保監督はモイネロを一度しか使えず敗れた昨年の苦い経験から第5戦に有原を中4日投入するなど積極的な選手起用を貫いた。シリーズ仕様の采配で臨んだ小久保監督とシーズンと変わらない戦いを選択した藤川監督。その違いがチームの勢いの差になった。