¡¡²Î¼ê¤ÎËÌÅç»°Ïº¡Ê89¡Ë¤¬Íè·î26Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¸ã¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¡×¡Ê»ì¡¢¶Ê¡¦¸¶¾ùÆó¡Ë¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1962Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é64Ç¯´Ö¡¢ËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º¥ì¥³¡¼¥É¡¦CD¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎµÏ¿¤ò¼«¤é¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·¶Ê¤Ï¼«¤é¤ÎÊâ¤ß¤òÁí³ç¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î»ì¤Ç²Î°ì¶Ú¤Î¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸·±¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿á¤¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¡¢ËÌÅç¤Ï¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö3ÈÖ¤Î²Î»ì¤Î¡¢¢öÌµÍý¤òÄÌ¤»¤ÐÆ»Íý¤Ï¤¿¤¿¤Ì¡Ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡©¡¡¢öÆ»Íý¤Ï¤¹¤¿¤ë¡Ä¤«¡©¡¡¤Ê¤¢¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡×
¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤äÊÔ¶Ê²È¤ÎÆî¶¿Ã£Ìé»á¡¢»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£Á°ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¡¢ÉÕ¤¿Í¤Ë²Î»ì¤ò¥Î¡¼¥È¤ËÂç¤¤¯½ñ¤«¤»¤Æ¡¢²¿»þ´Ö¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«¤é¤ÎÁí½¸ÊÔÅª¤Ê²Î»ì¤À¤±¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤ÊÉ½¸½¤Ï²¿¤«¡©¤Þ¤µ¤Ë°ì»ú°ì¶ç¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢²Î¤òÄ°¤¯¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡£»þ¤Ë¤Ï¥Ý¥ó¤ÈÊü¤êÅê¤²¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×¡£ÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤ÆÂ¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤ê¡¢»ýÉÂ¤ÎðôÄÇ¡Ê¤±¤¤¤Ä¤¤¡Ë¾ÉÀÀÔ¿ñ¾É¤Ç¹ø¤Î¶ñ¹ç¤â·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢²Î¤¦¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤ÈÊ¢¶Ú¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¡£¼«Ëý¤Î°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤À¼¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¡¢¤³¤ÎÆ»64Ç¯¤Î¿¦¿Í¤ò½±¤¦¡£¡ÖÄá¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤ÎÄá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¼Ô¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º°Àï¶ìÆ®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤±È¿¤Ã¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤ËÂÎ¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ÆÂ©¤òÅÇ¤½Ð¤½¤¦¤È¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¤ÏOK¤¬½Ð¤ÆÈ¯ÇäÄ¾Á°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²Î¤¤Ä¾¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºÆÅÙ¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÏ¿²»¤·Ä¾¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤Éµ¤ÎÏ¤ÏËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¥ª¥ì¤Î»Å»ö¡×
¡¡64Ç¯´Ö¡¢¸½Ìò¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Å·Ì¿¡¦²Î¤ÎÆ»¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£¡Ê¸µÈø¡¡Å¯Ìé¡Ë