¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¡¦ÅÄÂ¼Êþµ±Åê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤ÇÇ®Åê¤·¡¢Íèµ¨¤Î£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËË¹»Ò¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é·×£±»þ´Ö¤Ç£±£¶£³µå¡£»Ø´ø´±¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿°®¤ê¤Ç¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×·Ï¤Îµå¤ò»î¤·¡Ö£±·³¼óÇ¾¿Ø¤¬¸«¤ë¤¢¤ó¤Ê¾ì¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤ÏÈ´·²¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊÌ¤Î°®¤ê¤ÇÊü¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤·¤«Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¡Øº£Æü¥À¥á¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¡£¥º¥é¤·¤¿°®¤ê¤È¤«¡£¤É¤ó¤É¤óµå¿ô¤òÅê¤²¤Æ²¿¤«¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤»¤ì¤Ð¡¢º£µ¨ÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿£±·³Åê¼ê¿Ø¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½ÕÀè¤Ï£³·³¤Ç¡¢£¶·î¤«¤é£¹·îËö¤Þ¤Ç¡Ö¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡×¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ç²¡¤¹Åêµå¤¬Ä¹½ê¤È¸ì¤ëÃæ¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ÇÆ°¤¯¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ì¤ÐÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤ëÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿µ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡ÊÁ°¤«¤é¡ËÈà¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£½é¤á¤Æµå¤ò¼õ¤±¤¿´ßÅÄ¤â¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯º¸¤Ë¤â»È¤¨¤ëµå¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ò¡ÈÆÈ¤êÀê¤á¡É¤·¤¿ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ç£³Ç¯¡¢¤Þ¤À£±·³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¤ÎÇ¯¡×¤ÈÃÃÏ£¤Î½©¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë
¡¡¢¡ÅÄÂ¼¡¡Êþµ±¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤È¤â¤¡Ë£²£°£°£´Ç¯£´·î£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£±ºÐ¡£¼òÅÄÆî¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡££²£²Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡££±£¸£´¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£