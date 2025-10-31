結婚していたことを公表した料理研究家のタレントがプライベート姿をアップした。

３０日までにインスタグラムで「堀江さん、お誕生日おめでとうございます 相変わらず肉捌（さば）きもお見事でした＆シャンパンも凄（すご）かった…」とつづったのは、今月１４日に放送されたフジテレビ系「昭和平成の名場面５０連発！あの人ビフォーアフター」で結婚を明かした園山真希絵。実業家の堀江貴文氏との２ショットをアップした。

「まさかのお祝いといえば、『オイシックス』高島社長から、予期せぬギフトを頂きました そういえば、堀江さんと初めて仕事したのは、『オイシックス』さんでした…。もう２０年前…」などとにぎやかな近況を伝えた。

４７歳の園山は１４日の番組で、作詞・作曲家・ミュージシャンのＴＡＫＥＳＨＩと２０２４年３月１５日に結婚していたと発表。幸せいっぱいの夫婦ショットも初公開した。その際に「隠してたというより、どんな番組に出ても、仕事先やプライベートで誰かに会っても、結婚してるのか聞かれないので、聞かれてないことを自分から話してないだけというのが一番の理由です」と経緯を説明。また「私達は最初から別居婚ではあります」としていた。