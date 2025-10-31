ワールドシリーズ第5戦

米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に臨み、1-6で敗戦。試合後の本拠地グラウンドには、今季で引退を決断した大投手とその息子の姿が。戯れる場面に反響が広がっている。

我が子を優しく見守っていた。

上下スウェットにキャップをかぶってグラウンド上に佇んでいたのはドジャースの37歳クレイトン・カーショー投手。サイ・ヤング賞を3度獲得した大投手にとって、この日が最後の本拠地戦。その横にはまだ幼い我が子の姿が。左手でボールを高く投げる姿に視線を注いでいた。

ドジャース公式Xが実際の映像を公開すると、カーショー親子の微笑ましい光景に視線が集中。X上の日本ファンからも反響が寄せられた。

「なんか映画のラストシーンみたい」

「お客さんはけたあと息子くんとグランドで遊べたんだね」

「カーショーのお子さんがサウスポーということはおぼえておこう」

「目に焼きつけた」

「パパ！また世界一になってね！カナダになっちゃうけど必ずなるよ！と話してそうなクレイトン親子」

「絶対2勝する」

チームは中1日を挟み、31日（同11月1日）に敵地での第6戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）