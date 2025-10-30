『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、MOONEYES（ムーンアイズ）が主催するカスタムカーイベント「37th MOONEYES Street Car Nationals®」です。東京・お台場の青海駐車場で開催され、1万人以上が来場し、集まったカスタムカーは1,100台！ スワップミートやピンストライプのデモンストレーションのほか、アメリカンフードなども楽しめる一日限りの祭典となりました。

それでは大盛況の会場で出会ったオーナーたちの、個性的なカスタム車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：川嶋さん

年齢：50代

車両名：スバル・サンバー

年式：1967年式

型式：K163

所有年数：18年

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を購入した理由は？

「かわいいクルマだったから」

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

「クルマを通じていろんな人々と出会えること」

愛車のカスタムを始めたキッカケは？

「キャブ車なので自分でイジれる部分が多く、本など読んでカスタムを始めた」

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

「オリジナルを重視。自分で整備をして、その記録をアルバムとして残している」

お気に入りのポイントは？

外装

前開きのドア。サンバーの中でもこの型だけが前開き仕様

左リヤに設置された純正ダクトで熱を逃がす

内装

タコメーターのみ社外品に換装。それ以外はオリジナル

エアコンがないので、フロントの小窓を開けて外気の冷風を取り入れる

周囲から反応が大きかったカスタムポイントは？

「ライトまわり」

「MOONEYES Street Car Nationals®」とは？

MOONEYES（ムーンアイズ）は1950年代、米国でDean MOON氏によって創業されて以来、アメリカンカーカルチャーを牽引し続けている企業。日本では本牧・横浜を拠点に、カスタムパーツの販売やカーイベントの主催を通じて、サザン カリフォルニア カルチャーを世界へ向けて広めています。

同社が主催する「MOONEYES Street Car Nationals®」では、さまざまな年式のカスタム車両が展示され、とくに1960～1980年代のアメリカ車が人気。

フォードやシボレー、ダッジなどのクラシックカーが多く、その一方で国内モデルも多数を占めており、これらの車両はエンジンや足まわり、外装のカスタムがほどこされ、唯一無二の個性派スタイルに仕上げられています。

イベントの目玉であるCar Showにはエントリー1,100台、ピンストライプアートは18名、スワップミートは130件と大盛り上がりでした。