ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）/CHICA＃TETSU」の元メンバー・島倉りか（25）が30日、YouTubeチャンネル「Hello！留学チャンネル 〜Study Abroad〜」を更新。カナダでの留学生活の動画をアップした。

動画の冒頭、島倉は照れくさそうな表情を浮かべながら両手で顔を覆い、「久しぶりです。カナダに、来ました」と笑顔であいさつ。

カナダに来たのは約2カ月前ほど。「もう1カ月以上、語学学校に通っています」という。授業は1日5時間ほど。「めちゃくちゃ忙しくて。毎日、いろんなことを吸収できるようにしたいなと思います」と話した。

「日本人がいないグループの子たち、その中に入って、飛び込んで、遊びに行ったりしています。みんな本当に優しくて」と島倉。

「いろんな国の人たちが集まって学べる場所って価値があるなって、来て思いました。面白いです」

島倉は今年6月の日本武道館公演を最後にBEYOOOOONDSおよびハロー！プロジェクトを卒業。

昭和歌謡が大好きで「これから昭和の楽曲を広める活動を中心に歌を歌っていきます」とする一方で、海外に留学することも明言。

9月には新たに開設した自身のYouTubeチャンネルで、平尾昌晃と畑中葉子のヒット曲「カナダからの手紙」（1978年）の歌唱動画をアップしていた。

留学先のカナダでも「昭和の曲をいろんな友達にお勧めしてます。リストを作って、これを共有して世界中の人に知ってもらおうと地味に活動してます」という。

同チャンネルでは「アンジュルム」の前リーダー・上國料萌衣（かみこくりょう・もえ＝26）も動画を更新。上國料はニュージーランドに留学している。