満員エレベーター見送り続けた乳児母→男子3人組の親切に3.9万いいね「そのまま大人になって！」【ママリ】

男子3人組の「俺たち出ようぜ！」に感動

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ななな☺︎(転生垢)🦖1y前半(@tenseiaka777)さんの投稿です。困っているときに手を差し伸べられると、優しさが身に染みますよね。なななさんは、ある日ベビーカーで商業施設に行くと、エレベーターが満杯で3～4回ほど見送っていたそう。すると中にいた中学生くらいの男児3人組の優しい行動に助けられ…？

皆さんは誰かの優しさに助けられた、あるいは困っている人を手助けした経験はありますか？何か困っているときに手を差し伸べられると、優しさが身に染みるものですよね。





投稿者・ななな☺︎(転生垢)🦖1y前半(@tenseiaka777)さんは、ある日ベビーカーで商業施設へ。エレベーターが満杯で3～4回ほど見送っていたそう。すると、中にいた中学生くらいの男子3人組の優しい行動に助けられ…？ホッと温かくなるエピソードです。

今日、ベビーカーで某商業施設に行ったら、エレベーターが満杯すぎて、3～4回くらい見送っていたんだけど、5回目くらいで中にいた中学生くらいの男児3人組が、「ベビーカー待ってるから俺たち出ようぜ！」って空間開けて乗せてくれた🥺

ありがたい…なんて素敵な子たちなの…😂

商業施設などの混雑している場所では、エレベーターになかなか乗れないことがありますよね…。必要なのに使えない、不安だったと思います。そんな中、優しさと勇気をもって「ベビーカー待ってるから俺たち出ようぜ！」と声を上げてくれた男の子たち。温かな行動に、胸がじーんとしました。



この投稿には「そのまま大人になってくれ！いいパパになる😭」「心が癒されました💕」といった、温かいコメントが寄せられていました。必要とする方が使えるよう、こうした行動を見習いたいですね。男の子たちの優しい行動に癒される、素敵なエピソードでした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）