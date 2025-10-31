銀行から「長期間使用されていない口座のお知らせ」が届いた！数万円は入っているはず……すぐに手続きしないと引き出せなくなりますか？

休眠預金ってなに？

10年以上入出金等の取引がない預金等は、毎年1300億円～1600億円程度発生しています。そこで、これらの資金を預金者等に払い戻す努力を尽くしたうえで、その残りを民間公益活動の促進のために活用するべく、「休眠預金等活用法（民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律）」が制定されています。

入出金等の最後の取引から10年間という期間が過ぎた預金等、これが休眠預金の定義となります。休眠預金の対象は、銀行の普通預金や定期預金、郵便局（ゆうちょ銀行）の通常貯金・定期貯金・定額貯金、信用金庫の普通預金や定期積金などです。財形貯蓄、外貨預金、仕組預金、マル優が適用されている預貯金などは対象外です。

休眠預金として扱われることになると、口座に入っている（預けてある）預金は金融機関から預金保険機構へと移管されます。移管されたお金の活用先は、生活困難者支援、子ども若者支援、地域活性化等支援などの活動です。



自宅に「長期間使用されていない口座のお知らせ」が！

「金融機関の判断だけで突然休眠預金になるの？」と不安になる方もいるでしょう。結論から言うと、そうではありません。まずは、入出金や残高照会などの最後の異動から9年間という時が経過し、「このままの状態が続けば休眠預金になるかもしれない預金」がある場合には、その口座の金融機関のウェブサイトで告知されます。

また、預金残高が1万円以上あるケースについては、該当の金融機関から「長期間使用されていない口座のお知らせ」といった通知がメールまたは登録住所への郵送で届きます。この通知を受け取ることができれば、休眠預金と扱われることはありません。

今後もその口座を使う予定があるのであれば、特に手続きは必要ありません。口座を解約したい場合には、出金して解約手続きをとりましょう。



休眠預金になっても引き出せる？

「長期間使用されていない口座のお知らせ」の通知が届くのは、残高が1万円以上ある口座のみです。また、金融機関に登録している住所やメールアドレスが、現住所や現在使用しているメールアドレスと異なる場合、通知は届きません。そのまま何もせずに口座を放置してしまうと、休眠預金と判断されます。

休眠預金になった後でも、預金がなくなるわけではありません。該当口座がある金融機関の窓口に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参して所定の手続きをとることで、いつでも預金を引き出すことができます。

手続きのやり方、必要な書類などは金融機関により違いがあります。ご自身が取引していた金融機関に確認してみましょう。取引のあった金融機関が合併などにより名称が変わっている場合には、合併後の現在の金融機関で手続きを行うことが可能です。



まとめ

自分の預金が、気づかないうちに休眠預金になってしまうのを防ぐためにはどうすればいいでしょうか。

学生のときに作った口座や旧姓のままの口座など、ほったらかしになっている口座がある場合には、一度残高照会などを行ってみましょう。使わなくなった口座は解約し、今後も使う予定の口座は住所変更等の必要な手続きを行い、適切に管理しましょう。



