深夜に玄関ドアが開く音…一人暮らしでの恐怖体験の顛末【ママリ】

一人暮らしを経験したことがある人もいるでしょう。そこで何かトラブルに巻き込まれた人はいるでしょうか。一人で過ごしているときに起きるトラブルはとても恐ろしいですよね。今回ご紹介するお話は、加藤かと(@kato_usausako)さんが大学生のころに経験したお話をインスタグラムで連載したものです。大学4年生のころ引っ越してきたばかりの家でおきた事件とはなんだったのでしょうか。『本当にあったちょっと怖い話』をご紹介します。どうぞご覧ください。

帰宅した女性の家の中を伺う不気味な目…

加藤かとさんは当時大学4年生でした。飲み会などもあり楽しい大学生活を送っています。しかしある日加藤かとさんはとてもおそろしい経験をします。



夜遅くに飲み会から帰宅した加藤かとさんは帰宅して早々に寝る支度をしました。しかしその様子をじっと見つめる不気味な目…。このあとどうなるのでしょうか。

施錠を忘れた日に起きたまさかの事件…

一人暮らしの加藤かとさん。深夜にドアのあく音がした瞬間はどのくらいおそろしかったでしょうか…。逃げることもできずに恐怖で震える加藤かとさんは見知らぬ人間と目が合います。



一人で住む家にある日突然侵入される恐怖。そしてその人物と目が合う恐怖…。きっと想像以上にずっと恐ろしかったことでしょう。



卑劣な犯人によりとてもおそろしい経験をした加藤かとさん。一人暮らしの施錠をうっかり忘れたことにより今回の事件が起きてしまいました。一人暮らしの防犯意識がいかに大切か分かりますね。

警察に通報する手も震え…身を守る大切さ

加藤かとさんは恐ろしさのあまり犯人を追いかけますが逃げられてしまいます。本来はこのような行為はとても危険なので、決して犯人が逆上するような行為をせず身の安全を第一に考えてください。



警察に連絡をした加藤かとさんはまるで現実味がなかったと言います…。警察に通報することなんてあまりないことでしょう。しかし、加藤かとさんの身に起きたことは現実です。



もしこのようなおそろしい経験をした場合は直ちに警察に連絡をしてください。そして一番に大事にするべきは自分の身の安全です。加藤かとさんの作品を読むと身の安全を守ることの大切さを痛感します。

