４児の母で歌手のｈｉｔｏｍｉが、長女とのディズニーでのハロウィーン仮装を披露し話題になっている。

ｈｉｔｏｍｉは３１日までに、自身のインスタグラムを更新。「娘とディズニーハロウィン行ってきました。娘はウェイディングアリエルで、私は悪役のヴァネッサ。なんとなく１日ヴァネッサの様に振る舞ってみました 娘はやりたい仮装で大満足だったみたい 夜はへとへとだったけどね…」（原文ママ）と記し、ロングヘアのウィッグをつけて悪役のヴェネッサになりきり、ウェディングドレスを着たアリエルになった長女と、パークを楽しむショットをアップした。

この投稿には「やば、美しい」「ｈｉｔｏｍｉさん前髪なしの黒髪もすごく似合ってますね」「美しくて凄（すご）みあり」「色気」「一瞬誰かと思いました」「かっこいい」「娘さんとのＤハロめちゃいいですね」などのコメントが寄せられた。

ｈｉｔｏｍｉは１９９４年に小室がプロデュースしたシングル「Ｌｅｔ’ｓ Ｐｌａｙ Ｗｉｎｔｅｒ」でＣＤデビュー。２００８年に長女を出産。１４年に一般男性と再々婚し、同年１１月に長男、１６年１０月に次男、２０年７月に三男を出産した。