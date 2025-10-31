巨人の大城卓三捕手（３２）が３０日、秋季キャンプで臨時コーチを務める巨人ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏（４９）から球団の捕手では１３年の阿部以来となるシーズン３０発に太鼓判を押された。Ｇタウンで行われた秋季キャンプ。ロングティーを終えた大城卓は、李氏と身ぶり手ぶりを交えながら約１０分間対話。日韓通算６２６発のレジェンドは「いろいろなことを聞かれて答えた。（本人に）『３０本打てるよ』って言ったけど、全然そのくらいの力はあります」と明かした。

今季は１２球団屈指の捕手陣に出場機会を阻まれ、主に代打での出場。本職ではない一塁も守った。自己ワーストとなる５６試合出場で打率１割８分７厘、３本塁打の成績に終わったが、李氏は「今年あまり成績が良くなかったと聞いたけど、バッティングを見たらそれ以上の力を持っている選手。来年はもっといい成績を残せる」と期待を込めた。

この日はブルペンで代木の球を受けるなど、今キャンプでは捕手に専念した。自己ベストは２３年の１６発。大城卓は「まだまだキャンプはあるので、この期間でいろいろ聞きながら勉強していきたい」。李氏からのヒントも生かし、正捕手争いに食い込む。（臼井 恭香）