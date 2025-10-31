◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は甲子園で第５戦が行われ、ソフトバンクが５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。３―２で逆転勝利し、第１戦の黒星から４連勝。８回に柳田悠岐外野手（３７）の２ランで同点に追いつくと、延長１１回には野村勇内野手（２８）が勝ち越しソロを放った。就任２年目の小久保裕紀監督（５４）はＤｅＮＡに敗れた昨年の日本シリーズ（Ｓ）のリベンジに成功した。阪神は、柳田に被弾した石井大智投手（２８）が４月４日の巨人戦（東京Ｄ）以来、公式戦５７試合ぶりに失点。２年ぶりの日本一を逃した。

完全復活の山川が堂々のＭＶＰに輝いた。「緊張感ある試合が続いて、ドキドキしながら試合をしていました」。この日も終盤に１安打２出塁と貢献し、５試合で打率３割８分５厘、７打点。第２戦から日本Ｓ最長タイ、史上６人目の３戦連続本塁打で主役を奪った。

今季は不振で、不動の４番の座を失った大砲。「いい状態で入れた」と悩み続けたスイングに、ついに納得した。好調の要因は秘密にして戦った日本Ｓ。「長いシーズン中は、いつまでも話さないのもいけない」と普段は報道陣に丁寧に解説するナイスガイも、口を閉じた。長期戦では打撃も変化していくが、短期決戦は一発勝負。「相手もあること。教える必要はない」。激闘を終えた２時間後に「右のかかとの骨を意識した」と重心のかけ方に秘密があったことを明かしたが、隙を見せることはなかった。

主力野手で唯一、故障離脱がなかった男も「アキレス腱が限界」だ。シーズン前半から隠したまま戦ってきたが、練習やウォーミングアップの質や量に影響。何よりも大切な準備が不足した。「でも、その前の準備。自主トレやキャンプを反省しないといけないです」。春季キャンプでは調整を一任された「Ｓ組」で誰よりも走り、ノックを受けたが「それでも足りなかったということ」と、もうオフを見据えた。

初めて日本Ｓを経験した昨年は敗退した。「日本一の景色を見てみたい」と臨んだ雪辱の舞台。たどり着いた歓喜の場で、ナインを見渡した。「やっぱり層が厚い。出た選手みんなが活躍できる。僕も負けじと」。そして、続けた。「早く練習したい。この感覚を忘れたくない。いまはバッティングがしたい」。大一番で発揮した底力は来季の逆襲宣言とイコール。通算２７５発、本塁打王４度のスラッガーは、まだまだ輝きを放つ。（安藤 理）