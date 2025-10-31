元横綱・貴乃花光司氏（５３）が久しぶりの仕事を明かし、近影をアップした。

３０日にインスタグラムで「テレビ収録に行ってまいりました。久しぶりのスタジオ収録に緊張気味です」とつづり、オフショットを掲載。「これから放映されますので、是非ともご覧下さい。『くりぃむしちゅーのＴＨＥ★レジェンド』１１月３日（月）夜 ９：００〜１０：５４ 日テレにて」と番組名を伝えた。

この日の貴乃花氏はジャケット、ネクタイ姿。髪をオールバックにセットし、以前よりすっきりしたフェースラインがよく分かる。さらに土俵時代とは別人のような明るい笑顔。フォロワーからは「楽しみにしています」「サッパリされて！」「横顔がお父様そっくりですね」などの声が上がった。

貴乃花氏は１９９５年に元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と結婚し、３児をもうけるも２０１８年に離婚。２３年に再婚した。長男の花田優一は靴職人や画家、歌手などマルチに活動。次女の白河れいは２３年１月に芸能界デビュー。貴乃花氏自身もインスタグラムやＣＭで見せる近影が「オシャレ」「今、体重何キロですか？」などの反響を呼んでいる。