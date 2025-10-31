¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤«¤é£±£°Ç¯¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Æî¥¢Àï¤Ø¡ª¡¡ÁáÂç£³Ç¯¡¦ÌðùõÍ³¹â¤¬ÀèÈ¯
¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¡¡¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¥Ä¥¢¡¼£²£°£²£µ¡×¡¡ÆüËÜ¡½Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ê£±Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï£³£±Æü¡¢¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¥Ä¥¢¡¼£²£°£²£µ¡×¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹çÅÐÏ¿Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ÎÁê¼ê¤ËÎ×¤àÆ±£±£³°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ÁáÂç£³Ç¯¤Î£Æ£ÂÌð粼Í³¹â¤é¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯£×ÇÕ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¡¢ÆüËÜ¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¡¢Åö»þÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£³°Ì¤ÎÆî¥¢¤ËÂÐ¤·£³£´¡½£³£²¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤ò±é¤¸¤¿¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£È£Ã¡Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¤«¤éºÆ¤ÓÆüËÜ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÇ¤£²µ¨ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢£²£µÆü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç£±£µ¡½£±£¹¤ÎÀÜÀï¡¢¶âÀ±¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¡££×ÇÕ£²Ï¢ÇÆ¤ÎÆî¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ðµ²±¤Ë»Ä¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶þ¶¯¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¸Ø¤ëÆî¥¢¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Õ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥Þ¡¼¥¯¥¹¤Ë¤Ï£²£²ºÐ¤Îº´Æ£·ò¼¡¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£¥Õ¥Ã¥«¡¼¿Ø¤Ï¸¶ÅÄ±Ò¡Ê£Â£ÌÅìµþ¡Ë¡¢¹¾ÎÉñ¥¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤âÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²¤½£±óÀ¬¤Ç¤ÏÁØ¤¬Çö¤¤¡£Æî¥¢¤ÏÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë£·¿Í¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤½¤í¤¨¡¢£²£³¿Í¤ÎÁí¥¥ã¥Ã¥×¿ô¤ÏÆî¥¢¤¬£¹£¶£³¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤¬£³£¸£²¡£¡ÈËÜµ¤¡É¤Ç£±Àï¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¶âÀ±³ÍÆÀ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¢¡ÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿Áª¼ê
¡Ú£Æ£×¡Û
¾®ÎÓ¡¡¸ÂÀ¡ÊÅìµþ£Ó£Ç¡¢£µ¡Ë
º´Æ£¡¡·ò¼¡¡Êºë¶Ì¡¢£µ¡Ë
ÃÝÆâ¡¡É¢Ê¿¡ÊÅìµþ£Ó£Ç¡¢£²£°¡Ë
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥Í¥ë¥»¥ó¡Êºë¶Ì¡¢£²£µ¡Ë
¡ù¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê£Â£ÌÅìµþ¡¢£²£¸¡Ë
¥Ù¥ó¡¦¥¬¥ó¥¿¡¼¡Êºë¶Ì¡¢£±£µ¡Ë
²¼Àî¡¡¹Ã»Ì¡ÊÅìµþ£Ó£Ç¡¢£±£¹¡Ë
¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê£Â£ÌÅìµþ¡¢£¹£°¡Ë
¡Ú£Â£Ë¡Û
Æ£¸¶¡¡Ç¦¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡¢£±£·¡Ë
Íû¡¡¾µ¿®¡Ê¿À¸Í¡¢£²£µ¡Ë
Ä¹ÅÄ¡¡ÃÒ´õ¡Êºë¶Ì¡¢£²£²¡Ë
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡ÊÁêÌÏ¸¶¡¢£µ¡Ë
¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Êºë¶Ì¡¢£³£´¡Ë
ÀÐÅÄ¡¡µÈÊ¿¡Ê²£ÉÍ¡¢£¶¡Ë
Ìð粼¡¡Í³¹â¡ÊÁáÂç¡¢£¶¡Ë
¡Ú¹µ¤¨¡Û
Ê¿À¸¡¡æÆÂç¡ÊÅìµþ£Ó£Ç¡¢¡½¡Ë
½Ë¸¶¡¡ÎÃ²ð¡Ê²£ÉÍ¡¢£³¡Ë
°ÙË¼·Ä¼¡Ï¯¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡¢£±£¶¡Ë
¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ý¡¼¥ë¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡¢£±¡Ë
¥Þ¥¥·¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¢¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡¢£²£°¡Ë
Ê¡ÅÄ¡¡·òÂÀ¡ÊÅìµþ£Ó£Ç¡¢£¶¡Ë
¥µ¥à¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡ÊÀÅ²¬¡¢£´¡Ë
¥Æ¥£¥¨¥Ê¥ó¡¦¥³¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê¿À¸Í¡¢£±£°¡Ë
¢¨¡ù¤Ï¥²¡¼¥à¼ç¾¡¢¿ô»ú¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¿ô¡£