【BAMBI WATER】が「ZOZOWEEK」に登場♡人気アイテムが今だけお得！

機能性とデザイン性を兼ね備えた“Quality Wear”ブランド【BAMBI WATER（バンビウォーター）】が、「ZOZOWEEK」に参加！2025年10月31日（金）12:00～11月16日（日）23:59の期間中、ZOZOTOWN公式ストアで全商品が10％オフに。さらに1点から使える500円オフクーポンも配布されます。大人気の「スタイルナイトブラ」や「ブラ イン サラキャミソール」など、話題のインナーをお得に手に入れるチャンスです♪

BAMBI WATERが【ZOZOWEEK】に初参加！

“Quality Wear, Update Wear”をコンセプトに掲げる【BAMBI WATER】は、外出時もおうち時間も快適に過ごせる機能性インナーを展開。今回の「ZOZOWEEK」では、公式ストア内の全商品が10％オフに♡

さらに500円オフクーポンの併用も可能で、人気アイテムをお得に購入できる特別な期間となっています。

シリーズ累計400万個突破、楽天年間ランキングでも複数年1位を獲得している実力派ブランドのアイテムが、今だけお手頃に登場です。

「BAMBI WATER」人気アイテムをチェック♪

スタイルナイトブラ



外出時も使える上質なホールド力。脇高加工で横流れを防止し、美胸をキープ。通常価格：2,990円（税込）→特別価格：2,691円（税込）

ブラ イン サラキャミソール



特許取得(*1)の「COMBINE製法」でホールド力と着け心地を両立。アジャスター付きで季節問わず活躍。通常価格：3,590円（税込）→特別価格：3,231円（税込）

カップ イン リブUバックキャミソール



1枚で360°きれい見え。開放感のあるUバックデザインで抜け感を演出。通常価格：3,590円（税込）→特別価格：3,231円（税込）

カップ イン クロップドT ロング



短すぎない丈感でボディラインを美しく。シルエットを引き立てるデザイン。通常価格：4,590円（税込）→特別価格：4,131円（税込）

ブラ イン ヒート インナー クルーネック ロング



遠赤外線加工素材で軽くてあたたかい♡ルームウェアにもぴったり。通常価格：3,990円（税込）→特別価格：3,590円（税込）

*1. 特許第7671531号

お得にゲットするなら今！限定セールを見逃さないで♡

ZOZOTOWNで開催される「ZOZOWEEK」は、2025年10月31日（金）12:00～11月16日（日）23:59までの期間限定。

品質と美しさを兼ね備えた【BAMBI WATER】の人気インナーが、すべてお得に購入できる特別なチャンスです。

今だけのセールで、自分らしい美しさと快適さを叶える1枚を手に入れてみてはいかがでしょうか？♡