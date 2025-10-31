¡Úµð¿Í¡Û¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡à£Í£Ì£Â»ÅÍÍá¤ÎÆùÂÎ¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Çº£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ØÄ©Àï¤¹¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸þ¤³¤¦¤Î´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ã¤¤¤òÁá¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÈà¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤ÈÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤È¾ÌÌ¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡ËÄË¤¤È¾ÌÌ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤äÆ±Î½Áª¼ê¤é¤Î´üÂÔ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤¤¡¢£Ç¤Î¼çË¤¤¬³¤¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²¬ËÜ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤Î½àÈ÷¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤«¤é±Ñ²ñÏÃ¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¡¢°ÛÊ¸²½¤ËÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸ì³ØÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£¶¯¹ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤¦·²Íº³äµò¤Î£Í£Ì£Â¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¡¢À¸Â¸¶¥Áè¤ËÂÇ¤Á¾¡¤ÄÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡Ö¿©¡×¤Î°Õ¼±²þ³×¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¸ò¸ß¤Ë¿©¤Ù¤ë¡Ö»°³Ñ¿©¤Ù¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ËèÆü£²£°¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤âÀÝ¼è¡£¤³¤ì¤é¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤Çºòº£¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤È¤½¤ó¿§¤Î¤Ê¤¤¶ÚÆùÎÌ¤ä¿ôÃÍ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÏÂ¿¿¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ÏËÜµ¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤Ð¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ö¤ê¤ËÀå¤ò´¬¤¯¡£¤½¤Î²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤ë¤±¤ÉÊª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤À³Ê¡£¹ñºÝÇÉ¤ÊÊ¬¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤é¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤â²¡¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò·Ð¤Æ£Í£Ì£ÂÂ¦¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¡¢Àµ¼°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼³ÆµåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¬ËÜ¤Ï¤É¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èà£Í£Ì£Â»ÅÍÍá¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤ë²¬ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¡¢º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¡¡