¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ó£Ê£Ô£Ì¡ÛDOUKI¤¬IWGP¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤òÄó°Æ¡ÖÈ¾Ç¯¤Ë1²ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³£°ÆüÊ¡°æÂç²ñ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£Ó£Ê£Ô£Ì¡Ë¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ê£³£³¡Ë¡¢£Ó£È£Ï¡Ê£³£¶¡ËÁÈ¤¬£Ù£Ï£È¡Ê£³£·¡Ë¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡Ê£²£¸¡ËÁÈ¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤òÀ©¤·Í¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£±£±·î£²Æü¡¢´ôÉì¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥ï¥È¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌÅ·³Õ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¥í¡¼¥×¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢¾ì³°¤Î£Ó£È£Ï¤¬Å´ÈÄ¤Ç¥ï¥È¤ÎÆ¬Éô¤ò²¥ÂÇ¡£ÈÜÎô¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë´Ý¤á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÇËÃÝ¤Î£µÏ¢¾¡¤Ç£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢Á´¾¡Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¡££É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò´Þ¤á¥¸¥å¥Ë¥¢£²´§²¦¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¥¢¥Û¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÃ¯¤«¤·¤é¤¬²¶¤¿¤Á¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢Á´¾¡Í¥¾¡¤·¤¿¤éÃ¯¤âÄ©Àï¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤ë£Ó£È£Ï¤¯¤é¤¤¤·¤«Ä©Àï¼Ô¸õÊä¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈàÅ¨¤Ê¤·á¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¡ÊÍèÇ¯£±·î£´Æü¡ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âËÉ±ÒÀï¤Ï¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ê¤¬°ã¤¤²á¤®¤ë¤Î¤â¹Í¤¨¤â¤Î¤À¤Ê¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤«¤Í¤Æ£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ÏËÉ±ÒÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÎÌ¤è¤ê¼Á¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡Ö²¿¤Ê¤éÇ¯£±¤Ç½½Ê¬¡×¤È¶ËÃ¼¤¹¤®¤ë»ýÏÀ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£É£×£Ç£Ð¤ò´§¤¹¤ë²¦ºÂ¤Ë¤Ï¡¢È¾Ç¯°ÊÆâ¤ËËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ËÉ±ÒÀï¤ò¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¤¯¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡£¼ÂºÝÌäÂê¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢È¾Ç¯¤Ë£±²ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£²¿¤Ê¤é²¶¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¤Î£Ó£Ê£Ô£Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡¢À©ÅÙ¼«ÂÎ¤ÎÊÑ¹¹¤òÄó°Æ¡£Ã±¤ËËÉ±ÒÀï¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¤À¤±¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢²¦¼ÔÁÈ¤È¤·¤ÆÁ´¾¡Í¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ë½ÏÀ¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡Ä¡£¡¡